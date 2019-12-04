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Меладзе дал свободу Брежневой

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Вокруг Веры Брежневой и Константина Меладзе ходят самые разные слухи: знаменитости якобы то готовятся к рождению ребенка, то разводятся. В близком окружении пары прокомментировали эти разговоры.
прочитано 1337 раз

Четыре года назад Константин Меладзе расстался с женой, подарившей ему троих детей, с которой прожил почти 20 лет, и оформил отношения с Верой Брежневой. Роман с певицей продюсер скрывал очень тщательно. Когда супруга заподозрила неладное и прямо спросила у артистки, что ее связывает с продюсером, та опровергла слухи.

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"Спустя пять лет, в начале 2013 года эта женщина пришла ко мне в дом. Зачем? У меня был один вопрос: "Во имя чего понадобилось столько поломанных судеб? Я же звонила тебе. Посчитай, сколько лет жизни вы у меня отняли. Почти десять лет!" В ответ – широко открытые глаза: "Просто тогда я посчитала, что так будет лучше..." – говорила в интервью бывшая жена Меладзе.

Теперь ходят слухи, что и в этом браке продюсер заинтересовался другой женщиной. Якобы его внимание привлекла участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег – эффектная блондинка, которая на несколько лет младше Веры Брежневой.

В близком окружении говорят, что в отношениях Брежневой и Меладзе все благополучно. Измен нет ни с той, ни с другой стороны. "Вера фактически кормит весь продюсерский центр своего мужа. Она сегодня самый успешный проект Константина Меладзе. Она впахивает на гастролях, ей просто не до измен", – сообщил человек, близкий к певице и продюсеру. Также он опроверг информацию о беременности Брежневой.

Выяснились неожиданные подробности. Якобы накануне свадьбы Константин Меладзе подарил любимой самое важное – свободу. "Костя позволил Вере запатентовать псевдоним Вера Брежнева как собственный товарный знак. То есть даже в случае их развода у Веры останется сценическое имя", – цитирует свой источник сайт "Комсомольская правда".

Автор: 4 декабря 2019, 13:58
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Юшка
Ответить
кому эта вера будет нужна после развода?!
1

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