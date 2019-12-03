Брежнева получила от Меладзе чемодан после слухов о разводе

Меладзе частенько балует избранницу приятными сюрпризами. Но один из них был по-настоящему непредсказуемым.
Несмотря на то, что в Сети и СМИ периодически появляются слухи о предстоящем разводе звездной пары, певица реагирует на них с юмором. Вера Брежнева рассказала, как внимательно к ней относится избранник.
Не секрет, что исполнительница много гастролирует. Меладзе заметил, что ей в данный момент нужно больше всего. "Я столько езжу, что даже чемоданы уже не выдерживают. Чемодан сломался. Муж знал, какой мне нравится, и подарил его. Теперь могу снова отправиться в путь с новым чемоданом", – рассказала Вера Брежнева в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.
Отметим, вопреки слухам о разладе в семье, Вера Брежнева и Константин Меладзе регулярно выходят в свет вместе. Как писали "Дни.ру", ранее в Сети появились домыслы о том, что певица и подопечная продюсера Эрика Герцег крутит с ним роман. Однако эта информация не подтвердилась.
Напомним, недавно Вера Брежнева заинтриговала поклонников неоднозначным заявлением. В своем "Инстаграм" знаменитость пообещала, что скоро поделится радостной новостью. Россияне предположили, что звезда беременна, но она не стала ни подтверждать, ни отрицать догадки фолловеров.
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