Брежнева получила от Меладзе чемодан после слухов о разводе

Константин Меладзе не только талантливый продюсер, но и заботливый муж. Он захотел, чтобы его супруга Вера Брежнева удивилась и порадовалась, и сделал ей необычный подарок.

Меладзе частенько балует избранницу приятными сюрпризами. Но один из них был по-настоящему непредсказуемым.

Несмотря на то, что в Сети и СМИ периодически появляются слухи о предстоящем разводе звездной пары, певица реагирует на них с юмором. Вера Брежнева рассказала, как внимательно к ней относится избранник.

Не секрет, что исполнительница много гастролирует. Меладзе заметил, что ей в данный момент нужно больше всего. "Я столько езжу, что даже чемоданы уже не выдерживают. Чемодан сломался. Муж знал, какой мне нравится, и подарил его. Теперь могу снова отправиться в путь с новым чемоданом", – рассказала Вера Брежнева в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Отметим, вопреки слухам о разладе в семье, Вера Брежнева и Константин Меладзе регулярно выходят в свет вместе. Как писали "Дни.ру", ранее в Сети появились домыслы о том, что певица и подопечная продюсера Эрика Герцег крутит с ним роман. Однако эта информация не подтвердилась.

Напомним, недавно Вера Брежнева заинтриговала поклонников неоднозначным заявлением. В своем "Инстаграм" знаменитость пообещала, что скоро поделится радостной новостью. Россияне предположили, что звезда беременна, но она не стала ни подтверждать, ни отрицать догадки фолловеров.