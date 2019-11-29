Собчак осталась в восторге от собственного унижения

Шабельников впервые спародировал женщину. В ролике он высмеял журналистку и ее шоу "Осторожно, Собчак!".
"Первая полноценная женская пародия на нашем канале. Кто захейтит, а кто даст нам свой респект", – написал Илья в своем "Инстаграм". На кадрах видео блогер в образе теледивы приходит домой к обычному школьнику, чтобы узнать, какую музыку слушает юное поколение и какими мемами интересуется. В квартиру она заходит в молодежной панамке с магнитофоном в руке и читает рэп.
В ходе беседы Ксения Собчак спрашивает, чье шоу подростку нравится больше — ее или Юрия Дудя. Также она интересуется, кого бы он выбрал из рэперов – Oxxxymiron или Славу КПСС. Кроме того, ведущая предстает перед зрителями на поводке.
Ксения Собчак успела оценить пародию на себя. Она пришла в восторг от собственного унижения. Звезда заявила в своем телеграм-канале, что ролик получился очень талантливый. Также телеведущая призвала выводить ее в топ на "Ютуб".
Пародия пришлась по душе и зрителям. На блогера в роли Ксении Собчак менее чем за сутки посмотрели более полумиллиона человек.
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