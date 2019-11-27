Собчак показала главную комнату своего роскошного гнездышка с Богомоловым

Ксения Собчак строит особняк в Подмосковье. Возведение нового дома звезда начала незадолго до свадьбы с режиссером Константином Богомоловым.
Еще в сентябре Ксения Собчак позировала у голых стен, на месте окон и дверей ее дома зияли дыры. Однако уже в ноябре знаменитость сообщила, что строители поработали на славу: теперь предстоит разработать внутренний интерьер.
Блондинка решила сама заняться дизайном помещений. Первым делом теледива взялась за обустройство главной комнаты – детской для сына, которого родила от первого мужа – актера Максима Виторгана.
На днях Ксения Собчак выбирала обои и мебель в модном бутике, в котором, по ее словам, собрано максимально количество дизайнерских брендов. Теледива показала, как примерно будет выглядеть комната ее наследника в загородном доме.
Знаменитость опубликовала в личном "Инстаграм" фото, на котором она лежит на маленькой кровати, которая, судя по всему, установлена в выставочном зале магазина. Стены импровизированной комнаты и постельное белье украшают изображения медвежонка Паддингтона. Над кроватью установлены подвесные полки с книгами и игрушками.
"Я уверена, что Платону понравится его новая комната. А когда он подрастет, мы вместе поменяем детскую", – написала Ксения Собчак в микроблоге.
В комментариях к публикации подписчики телеведущей отметили, что размещать полки над кроватью опасно: ребенок может удариться, либо с них на малыша может что-то свалиться. Другие отмечали, что в обуви залезать на кровать – это некрасиво.
Напомним, Ксения Собчак запланировала в новом доме большую спальню и огромную гардеробную. Также знаменитость оставила комнату для второй детской. Теледива планирует завести второго ребенка.
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