Слишком разные: сделано заявление о расставании Собчак и Богомолова

Новоиспеченный супруг телеведущей пока стойко выдерживает критику и народную нелюбовь, однако хватит его не надолго. Об этом в беседе с "Дни.ру" рассказала астропсихолог Ирина Фалькао.
"Совместимость Ксении Анатольевны и Константина Юрьевича довольно слабая, – говорит Фалькао. – Она – слишком агрессивна и властолюбива, он – чрезмерно чувствителен и мягок. Ему нравится постоянно витать в облаках, ей нужно твердо стоять на ногах. Партнерам будет трудно уступать друг другу, к тому же они плохо переносят совместный быт".
И Богомолов, и Собчак будут постоянно бороться за власть в семье и в какой-то момент Константин устанет быть на вторых ролях. Его начнет раздражать ее жесткость и желание доминировать, она вдруг поймет, что партнер чрезмерно инертен и слаб. Они – скорее хорошие друзья, которым всегда есть о чем поговорить. Не исключено, что их любовь и возникла на почве одинаковых взглядов на жизнь, а не на страсти. Грубо говоря, они "зацепились языками" и влюбились друг в друга интеллектуально. Чувства, вспыхнувшие, как спичка, обычно быстро перегорают.
И если в первый год такой союз будет вдохновлять и мотивировать обоих, они создадут множество совместных проектов, то спустя время обоим станет скучно. Ксения разочаруется в партнере и начнет посматривать на сторону, Константин получит свою порцию популярности и найдет себе женщину попроще. Ни один из них не настроен на создание семейного очага и долгосрочных отношений, они оба – творческие непостоянные люди, которые выбирают партнеров по принципу "полезности".
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