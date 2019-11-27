Памела Андерсон выставила напоказ пышную грудь

Модель приняла участие в съемке рекламного ролика для компании автосервиса Ultra Tune в австралийском Голд-Косте. Она облачилась в черный обтягивающий гидрокостюм. Знаменитость расстегнула молнию наряда так, что все желающие могли без труда разглядеть ее пышную грудь.
Завершил экстравагантный аутфит дерзкий мейк-ап в стиле smoky eyes и розовая губная помада. Густые волосы ниспадали на плечи мягкими волнами.
Сначала Андерсон изгибалась в кадре, чтобы снимки получились более эротичными. Потом она побежала по песку. Ветер развевал ее белокурые локоны.
Напомним, недавно актриса подверглась нападкам со стороны пользователей Сети. Она опубликовала архивные фото, на которых позировала в индейских головных уборах. При этом ее тело было практически обнаженным. Как писали ранее "Дни.ру", злопыхатели сочли это расизмом.
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