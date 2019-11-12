"Кто-то умер": траурный снимок Успенской ошарашил россиян

Любовь Успенская частенько делится с аудиторией подробностями личной жизни. В этот раз россияне были шокированы ее новым снимком.

Знаменитость опубликовала неоднозначное фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В кадре она позирует вместе с другой известной певицей – Светланой Лободой. Обе дамы облачены в черное, а свет приглушен. Как оказалось, проблемы с освещением были из-за того, что певицы находились в гримерке. Успенская рассказала поклонникам, что Лобода пришла поддержать ее перед концертом.

"Моя девочка, дорогая Лобода, очень рада была тебя видеть. Замечательная встреча – практически в день концерта на нашей родине. Света пришла ко мне с невероятным букетом пожелать удачи в предстоящем туре. Люблю", – подписала свою публикацию Любовь.

Впрочем, несмотря на трогательный посыл и добрую подпись, пользователи Сети скорее не порадовались за любимую исполнительницу, а обеспокоились. Многие выразили мнение, что от фото веет траурной тематикой, которая дополняется за счет темных нарядов знаменитостей. Кроме того, некоторые посчитали уместным поупражняться в злословии в отношении звезды отечественного шансона, пишет "Экспресс газета".

"Манекены надутые, что одна, что другая....", " Ой , лицо страдалицы", " Что то фото слишком печальное из за выражения лица, прям скорбь", " Такое фото, я подумала, что кто-то умер...", "Неудачное фото.. такое впечатление, что соболезнование выражает...Света, Любе", " Насчет красоты вы это серьезно? (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались комментаторы.