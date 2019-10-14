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Нужна новая операция: Успенская рассказала о состоянии больной дочери

Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
Жизнь Любови Успенской разделилась на "до" и "после", когда ее дочь Татьяна попала в страшную аварию. Королева шансона рассказала о состоянии единственной наследницы.
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В передаче "Ты не поверишь!" на НТВ Любовь Успенская прямо сказала, что авария дочери стала самым страшным, что произошло в ее жизни. "Я уже год живу с этим", – сообщила артистка. По основной версии, в конце 2018 года взрослая дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина крайне неудачно упала с велосипеда в Коста-Рике, приземлившись на лицо. В результате, женщина выбила себе два зуба, сломала челюсть в двух местах, а позднее чуть не умерла от заражения крови.

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"Когда это случилось, я две недели с кровати встать не могла. Просто бессильна была", – призналась артистка. Вскоре после происшествия Любовь Успенская увезла дочь в Швейцарию, где ей удалили еще три зуба. Далее началась долгая реабилитация. Татьяна сменила несколько стран. Сейчас она живет в Таиланде, но вскоре вернется в Москву.

По словам Любови Успенской, дочери предстоит перенести еще одну операцию. "Она чувствует себя лучше. Я очень скучаю, хочу ее увидеть. Надеюсь, наше лечение сейчас убыстрится", – выразила надежду артистка. Она рассказала, что рассчитывает на еще один год лечения, но не исключает вероятности, что Татьяна поправится и за шесть месяцев.

Королева шансона отметила, что у них с дочкой много творческих планов. Ведь помимо того, что Татьяна прекрасно рисует и музицирует, она еще и поет. Более того, Любовь Успенская уверена, что наследница может и ее переплюнуть. "Честно говоря, у нас есть звезды, которые пытаются раскрутить бездарных своих детей, нахально пихают их и не стесняются. Вот тот случай, когда я с гордостью могу объявить свою дочь на любом мероприятии, на любой сцене, в любом эфире. Она не облажает, она споет настолько круто, настолько уверенно, что мне будет не стыдно", – заявила Любовь Успенская.

Она отметила, что после аварии дочери была в таком состоянии, что даже решила оставить сцену. Но потом передумала, потому что поняла: музыка спасает ее от депрессии и переживаний.

Автор: 14 октября 2019, 12:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

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