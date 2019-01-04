"Помойка с гламурными бомжами": скандальным шоу на ТВ нанесли новый удар

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Пятница 4 января
Лента новостей
16:33
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
16:17
Роскошные жены миллиардеров
11:33
Галкина отчитали за милое видео с детьми
10:59
Обман разрушил отношения Аллы Пугачевой и Криса Кельми
10:37
Звезда сериала "Папины дочки" впервые показала второго сына
09:42
Ужасные последствия: Из Юлии Скрипаль сотворили зомби
08:09
Остановиться он не может: Шаляпин женится на взрослой женщине
06:50
Олег Газманов поздравил "Дни.ру" с Новым годом
23:17
Родион Газманов поздравил "Дни.ру" с Новым годом
21:29
Согрешившие Дроздова и Пьеха раскаялись перед Корчевниковым
20:50
Ставший голубым Ургант попал под раздачу
19:22
Конец Петросенко: назван самый громкий развод года
18:39
Варваре выдали ружье после жуткого нападения в лесу
18:02
Апатия и стресс: Гузееву ждут тяжелые испытания и уход с Первого канала
17:29
Ургант лишился волос
17:20
"А кто не пьет?": Криса Кельми проводили с почтением
17:02
Кусайте локти: Какие секс-символы успели пожениться
16:37
В изменах Цекало обвинили его жену
15:59
"Попал в змеиное болото": От Алибасова ждут побега из семьи Шукшиной
15:22
"Не уходите": Цымбалюк-Романовская взвыла из-за тяжелой утраты
14:40
Минус десять лет: Муцениеце изменилась до неузнаваемости
14:20
Убийство Трампа и война: у Нострадамуса нашли страшное предсказание на 2019 год
13:55
Своенравная Маркл заставила принца Гарри отказаться от старых привычек
13:30
Топалов рассказал историю любви с Тодоренко
13:12
Предсказавшая смерть Кельми Борисова сделала заявление
12:36
Не из России: Волочкова рассказала о новом любовнике
12:03
Избитая жена Башарова приготовилась бежать из России
11:35
Эскортница из "Дома-2" о родах
10:58
Шепелева заметили на курорте с любовницей
10:21
У Первого канала нашли большие проблемы из-за голубых огоньков
09:07
Великие потрясения: Евросоюз обречен на мрачное будущее
08:12
Цымбалюк-Романовская поплатилась за связь с Борисовым
07:24
Ядерная энергетика Урана несет глобальные перемены в январе
06:55
Юлианна Караулова поздравила "Дни.ру" с Новым годом
06:01
Ненужная вещь: Меланью Трамп ждет незавидная судьба
23:02
Александр Панайотов поздравил "Дни.Ру" с новым годом
22:20
Родные делят шикарное наследство Кельми
22:19
Николая Дроздова срочно доставили в больницу
22:03
Почему близкие бросили умирать алкоголика Кельми в одиночестве
21:39
Душераздирающие подробности последних дней Кельми
21:35
Топ-10 знаменитых перлов политиков
21:08
Умер Крис Кельми
20:15
Выскочка Меган Маркл побила новорожденного сына Кейт Миддлтон
19:19
"Драки, скандалы и травмы": "Дом-2" продолжит возмущать россиян
18:03
Народное достояние: атаку на любимую новогоднюю традицию россиян отбили
17:40
"Целовались на людях": Собчак встретила Новый год с Богомоловым
17:12
Жители Раменок обвинили активистов в проплаченных акциях
16:40
Малахов рассекретил интимную тайну Понаровской
16:19
Решившую нажиться на России Ротару затащили на Первый канал
15:57
На месте рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли тела двух детей
15:38
Звездные красотки показали волосатые руки
15:22
Лишившийся ребенка Кержаков сбежал из России
15:13
Участники лотереи "Русское лото" стали мультимиллионерами
15:00
В Москве умер известный актер
14:25
Тимати поженили на любовнице
13:51
"Свинья": На красавицу Боярскую напали после вторых родов
13:19
"Сколько можно издеваться над артистами": За опозоренного Петросяна вступились
13:04
Под завалами в Магнитогорске нашли тела еще двух людей
12:32
Мертвого Задорнова втянули в новый скандал
11:51
Названа причина внезапного исчезновения Пугачевой
11:12
Число погибших в Магнитогорске достигло 16 человек
11:00
Изгнанная из "Дома-2" эскортница снялась полностью голой (фото)
10:25
"Началась интоксикация": Мария Кожевникова попала под капельницу
07:03
Анита Цой поздравила "Дни.ру" с Новым годом
23:06
Никас Сафронов поздравил "Дни.ру" с Новым годом
21:42
Россия и Бразилия укрепляют межпарламентские связи
20:35
Киркоров, Навка и Крид: народ онемел от странной "Новогодней ночи на Первом"
20:24
Что будет с курсом рубля в новом году
18:17
Володин пригласил испанских парламентариев в Москву
18:11
Разыгрывающая ужасную болезнь звезда "Дома-2" отменила свадьбу ради миллиона
16:23
Эффектная Меган Маркл затмила новорожденного сына Кейт Миддлтон
14:58
Как пережить новогодние каникулы
13:04
Гороскоп на 2019 год
12:31
Обрушение моста в парке Горького попало на видео
12:10
Очередной удар: Лорак обошла еще одна соперница
10:42
Караченцов оскандалился после смерти и взлетел до небес
08:12
Трагическая история Сергея Зверева заставила рыдать всю Россию
07:07
Дмитрий Колдун поздравил "Дни.ру" с Новым годом
06:07
Что ждет Украину в 2019 году
23:45
К чему снится Снегурочка
23:10
Алена Свиридова поздравила "Дни.ру" с Новым годом
19:09
Запрещенный Киркоров подложил свинью судьям украинского телешоу
18:06
Украинцы устроили гнусную провокацию после трагедии в Магнитогорске
17:52
"Я счастлива и любима": Собчак встретит Новый год без мужа
17:06
С борта самолета в оперативный штаб: президент России прибыл в Магнитогорск
16:53
Лазарев разбил зализывающего сердечные раны Билана
16:26
Володин встретит Новый год на борту самолета
16:06
Опубликовано новогоднее обращение Путина
16:00
Дети бросят Сябитову в Новый год в одиночестве
15:27
"Дайте по морде кто-нибудь": бывший шокировал беременную звезду "Дома-2"
15:02
Володин выразил соболезнования в связи со взрывом в Магнитогорске
14:51
"Просто бомба": Нюша оголилась впервые после родов
14:36
Мошенники решили нажиться на горе людей из Магнитогорска
14:01
Избивший жену Башаров прячется от взбешенного родственника
13:30
Прижимающая девушку Глюк’oZа попалась на лжи
13:22
В Москве задержали американского шпиона
12:58
Две мощные красотки: как живут женившиеся друг на друге хоккеистки из США и Канады
12:46
В грязный скандал с внебрачной дочерью актера Головина втянули Самбурскую
12:17
Взрыв жилого дома в Магнитогорске попал на видео
11:57
Малахов раскрыл тайную связь Лободы и Киркорова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не уходите": Цымбалюк-Романовская взвыла из-за тяжелой утраты
У Первого канала нашли большие проблемы из-за голубых огоньков
Шепелева заметили на курорте с любовницей
Жители Раменок обвинили активистов в проплаченных акциях
Апатия и стресс: Гузееву ждут тяжелые испытания и уход с Первого канала
В изменах Цекало обвинили его жену
Шоу-бизнес

"Помойка с гламурными бомжами": скандальным шоу на ТВ нанесли новый удар

Фото: www.globallookpress.com
Информация о том, что участникам самых скандальных программ на российском телевидении выплачивают солидные гонорары, размер которых подчас достигает цифр с шестью нулями, возмутил народ. Мало того, что на выходе получается отвратное зрелище, так еще на него тратятся гигантские суммы.
прочитано 430 раз

"Некий неназванный источник назвал СМИ гонорары персонажей на федеральных телеканалах, которые морочат голову россиянам своими "семейными байками", – в разговоре с "Дни.ру" напомнил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. В связи с этим у него возникло сразу несколько вопросов. 

ПО ТЕМЕ

Мишулина разоблачила скандальные телешоу

Опозоривший россиян Малахов принесет публичные извинения

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

"А за чей счет этот "банкет"? Кто выделяет все эти десятки и сотни тысяч и даже миллион на всех этих "артистов из погорелого театра"? Как вообще стало возможно, что на федеральных каналах не только показывают всю эту мерзость, но еще и платят за нее внушительные суммы? Что это за "пир во время чумы"?", – обрушился эксперт на создателей скандальных телешоу.

"Почему россияне вообще должны знать обо всех этих недостойных людях? Они что герои России? Или это люди, которые своим достойным трудом прославляют нашу страну? Нет! Это те, кто вообще не достоин упоминания в приличном обществе! Во что превратили федеральное телевидение? В помойку с гламурными бомжами? Отвратительно!", – заключил он.

Напомним, ранее актриса Карина Мишулина рассказала "Дни.ру" о подоплеке слухов о солидных гонорарах. Она подчеркнула, что никаких миллионов от приглашающей стороны не получила, а просто хотела донести до зрителей свою точку зрения.

"Обидно даже не про миллионы слышать, а про якобы то, что все было по сценарию. Вопрос: мамин инсульт тоже? Суды тоже? Лишение нас многого тоже? Жаль, что народ слепо верит любой лжи", – пожаловалась она.

"Нас пытаются провоцировать любыми путями, чтобы вывести на очередной скандал", – рассказала Карина Мишулина. Однако теперь, когда она увидела всю подноготную скандальных шоу на российском телевидении, идти на поводу у беспринципной съемочной группы она не собирается.

Автор: Геннадий Куприянов4 января 2019, 19:30

комментарии

Политика

Москва распекла подло напавших на Путина Меркель и Макрона
"Я пошутил": Лукашенко выкрутился из неловкого положения перед Путиным
Меркель полюбезничала с Путиным после жесткого ультиматума
Сделано заявление об аресте Порошенко при попытке к бегству

Шоу-бизнес

Сексуальная Навка побила разведенного Петросяна
Пугачева привела Галкина к больному Юдашкину
Джоли калечит детей ради помощи подруге
"Вот и все, разлетелись": Виторган устроил провокацию с разрывом с Собчак

Проишествия

"Зимняя вишня", крушение Ан-148 и расстрелы в школах: самые громкие происшествия 2018 года
Королева красоты загорелась на церемонии награждения (видео)
Россиянин с тесаком напал на олимпийского призера в Таиланде (видео)
Однорукая москвичка-лесбиянка убила любовницу после корпоратива

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

"Вот и все, разлетелись": Виторган устроил провокацию с разрывом с Собчак

Актер взбудоражил народ своими сообщениями в Сети
Шоу-бизнес

Галкина отчитали за милое видео с детьми

Муж Аллы Пугачевой показал, как проводит время с дочерью и сыном
Шоу-бизнес

Обман разрушил отношения Аллы Пугачевой и Криса Кельми

Примадонна благоволила молодому музыканту, пока не узнала о том, что он не писал хит "Ночное рандеву"
Шоу-бизнес

Джоли калечит детей ради помощи подруге

Актриса одевает семью в линию одежды, запущенную Селин Дион

Гороскоп

Ужасные последствия: Из Юлии Скрипаль сотворили зомби
Остановиться он не может: Шаляпин женится на взрослой женщине
Апатия и стресс: Гузееву ждут тяжелые испытания и уход с Первого канала
Ядерная энергетика Урана несет глобальные перемены в январе

Фоторепортажи

"Мисс Интернешнл" потребовалась пересадка печени из-за спортивных добавок
Крутой развлекался со свиньей под елкой
Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь
Модель с гигантским бюстом покоряет мир

Спорт

"Какие милые": Медведева появилась на публике с возлюбленным
Дебошир Мамаев пошел на хитрость в СИЗО
Невероятный прыжок Загитовой попал на видео
"Поросенок": Дзюба сравнил Кокорина с символом Нового года

Регионы

Названа дата обрушения просевшего Крымского моста
Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции
Веселый корпоратив закончился массовой дракой (видео)
Покосившийся Крымский мост спасают от обрушения
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru