Опозоривший россиян Малахов принесет публичные извинения

Сегодня, 20 декабря, президент России Владимир Путин провел 14-ю большую пресс-конференцию. Отвечая на вопросы журналистов, глава государства отметил, что на федеральных каналах в долгосрочной перспективе должны произойти кардинальные переметы.

В частности изменения коснутся контента, который занимает очень много эфирного времени, но при этом не способствует формированию у населения правильных ценностей. Путин отметил, что в последнее время ситуация на телевидении постепенно улучшается, однако этого не достаточно.

Главе государства предложили использовать триаду "природа, Родина, народ" и организовать на ее основе телешоу о стратегически важных аспектах развития России. Владимир Владимирович одобрил эту идею.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян отметил, что реализацию нового плана необходимо доверить телеведущему Андрею Малахову. По словам общественника, шоумен, взяв под крыло такой проект, тем самым может загладить вину перед соотечественниками, принести публичные извинения за те грязные передачи, которые штампует его редакция.

"Путин на своей большой пресс-конференции передал "привет" Малахову, Борисову, Шепелеву и далее по списку. Президент очень интеллигентно намекнул, что по сути все их передачи недостойны эфирного времени. У кого-то есть сомнения, что он говорил именно об этих шоу? Я думаю, что все очевидно! Давно пора уже все эти передачи снести с наших экранов как позорящие федеральные каналы и страну в целом. Не могут быть визитной карточкой России выходящие в прайм-тайм низкопробные шоу, которые выглядят как форменное издевательство над телезрителями", – рассказал Вадим Манукян "Дни.ру".