Известную актрису жестоко избили на глазах у 7-летней дочери

Парковочное место для автомобиля стало причиной спора Екатерины Строговой с соседкой по дому. Женщина, не смущаясь присутствием ребенка, набросилась на артистку с кулаками и сломала ей руку. Екатерине потребовалась сложная операция.

Екатерина Строгова известна зрителю по ролям в сериалах "Дежурный ангел", "Солдаты", "Дальнобойщики". Артистка также работает в "Театре.doc". Однако ее соседку популярность оппонентки не волновала.

Скандал разгорелся из-за места на парковке во дворе многоквартирного дома по адресу Подсосенный переулок, 6 в Москве. "Не успела я заглушить машину, как услышала просто дикий ор из окна на первом этаже. "Тварь, убери машину! Я тебе порежу шины, я разобью твою машину! Тебе не жить!" – кричала женщина, моя соседка. Я тоже живу на первом этаже, наши двери напротив..." - рассказала Строгова.

После того, как Екатерина ответила обидчице и вызвала полицию, соседка успела выйти на улицу, нанести ей пару ударов и выкрутить руку. У пострадавшей актрисы – перелом со смещением.

"Больше всего переживала, что она еще попадет в лицо. А у меня спектакли! В какой-то момент эта женщина со всей силы схватила меня за безымянный палец и выкрутила его. Я услышала хруст", – приводит рассказ Строговой "Комсомольская правда".

Врачи в больнице установили, что у Екатерины сломана пястная кость кисти. Перелом сложный, со смещением. Строговой придется покупать дорогие титановые спицы – квоту на бесплатные ждать слишком долго. Ходить в гипсе, а потом разрабатывать руку нужно около восьми недель.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Екатерина намерена подать иск о возмещении морального и материального вреда. Из-за травмы Строгова отменила спектакли и гастроли.