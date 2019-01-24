Звезда сериала "Солдаты" раздавлена смертью любимой

Сыгравший замполита Староконя в "Солдатах" актер уже год в депрессии. Гришечкин не может принять смерть супруги.
Актер ничего не менял в квартире после кончины любимой. Время в его доме словно остановилось, передает Пятый канал. "Говорят, что время лечит… Нет, не лечит. Глупости", – заявил Гришечкин.
Примечательно, что актер увел жену (свою будущую супругу) у друга. На тот момент Гришечкин был в браке с другой женщиной, которая ему родила. "Это жизнь", – подытожил свой рассказ артист.
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