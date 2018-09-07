Известный российский режиссер объявил о разводе

Череду громких разводов, начавшуюся этим летом, продолжил известный российский режиссер Сарик Андреасян. О расставании объявила его супруга Алена Тимченко.

Причины краха брака, который считали образцовым, супруги пока не сообщают. Печальным известием жена режиссера поделилась в соцсети. "Случается так, что в июне вы счастливы, а в июле счастлив кто-то другой. И ты уже в одиночестве строишь свое счастье", – написала Алена. Она призналась, что благодарна за те семь лет, что провела счастливо в браке.

Алена решила оставить фамилию мужа. Судя по всему, Андреасяну удалось сохранить дружеские отношения с бывшей возлюбленной, и они продолжат вместе воспитывать детей. У пары их двое – пятилетний Марк и годовалый Мартин.

Похожие известия этим летом следовали одно за другим. Не так давно лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров развелся с супругой Матильдой, шокировав коллег и поклонников. Позже начали дележ имущества в суде звезды "Кривого зеркала" Евгений Петросян и Елена Степаненко.

Сарик и Алена познакомились в социальных сетях. Больше месяца пара общалась виртуально, потом Андреасян встретил Алену на улице. Тимченко очень удивилась, когда Сарик сказал о том, что они знакомы по переписке больше месяца.

34-летний Андреасян – режиссер с мировым именем. На его счету работа над такими кинопроектами, как "Служебный роман. Новое время", а также "Ограбление по-американски". В последней картине снялись голливудские актеры Хейден Кристенсен, Эдриан Броуди, Джордана Брюстер и певец Эйкон, напоминает StarHit.