51-летняя Памела Андерсон решила родить молодому любовнику

Памела Андерсон никогда не скрывала, что хотела бы родить ребенка от своего 32-летнего бойфренда. Однако недавно она рассказала, что решилась на ЭКО и уже начала лечение.

Актриса призналась, что на то, чтобы снова стать мамой, ее воодушевили Джанет Джексон и Бригитта Нильсен, которые родили после 50 лет. Стоит отметить, что Памела заранее предусмотрела возможность родить еще одного ребенка в более позднем возрасте и заморозила свои яйцеклетки, передает журнал "7дней".