"Купила мама": в успехе "забитого" наследника Рудковской усомнились

Блогер Лена Миро высказалась о попадании сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александра в пятерку самых красивых детей. Она выдвинула гипотезу, что мальчик оказался в списке незаслуженно.

Лена Миро поделилась своими мыслями на страничке в социальной сети "Живой журнал". "Забытый всеми журнал L’Officiel опубликовал ТОП-50 самых красивых детей планеты Земля по версии экспертов издания. Самым красивым (и успешным) мальчиком признан сын Яны Рудковской Гном Гомыч (здесь и далее орфография и пунктуация атвора сохранены. – Прим.ред.)" – вкратце рассказала историю Лена Миро. Отметим, что, согласно рейтингу, маленький Александр занял четвертую строчку.

Впрочем, для блогера этот нюанс оказался несущественным. Она высказала подозрение, что успех мальчика не совсем чист: "А почему бы и нет, раз, по слухам, сама Рудковская и подбирала "экспертов"? Дети оценивались не только по внешней красоте, но и по Инстаграму – в зависимости от числа подписчиков выводили составляющую успеха. Купила мама сто тысяч ботов? Успешен!"

Далее Миро поделилась мнением: "Странный, забитый мамой и даже не симпатичный мальчик назначается настолько успешным и красивым, что девочки-конкурентки нервно рвут на себе накладные волосики и расцарапывают отфотошопленные мордашки! Нет, я прекрасно понимаю, что любой малыш – самый красивый для мамы. Хоть бегемотик – для бегемотихи, хоть шакаленок – для шакалихи. И это нормально, наверное, но ненормально, когда мама бежит в журнал и собирает там "экспертов", распределяющих места в ТОПе успеха и красоты для своего ребенка".

Лена задумалась о том, что такими темпами дальше будет с Александром. "С мамой там все понятно, но что вырастет из бедного Гномика, когда Яна в неадеквате, а папа выглядит забитым бытовым алкоголиком, можно только гадать", – заключила блогер.