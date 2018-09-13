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Названы город и даты проведения "Евровидения-2019"

Нетта Барзилай. Фото: GLOBAL LOOK press/WIXTRA–M PETER
После долгих споров и разногласий было решено, что конкурс песни в будущем году состоится в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Хотя он был на грани срыва.
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Европейский вещательный союз объявил, что 64-й конкурс "Евровидение" состоится в Тель-Авиве, хотя в качестве вариантов рассматривались Иерусалим и Эйлат. Европейская попса будет петь и плясать в Международном выставочном центре "Экспо" – 14 и 16 мая там пройдут полуфиналы, а 18 мая состоится финал.

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 Евровидение 2018

Сюжеты Евровидение 2018

Председатель наблюдательного совета музыкального конкурса "Евровидение" заявил: “На этой неделе мы ожидаем получить гарантии от премьер-министра Израиля в отношении безопасности, обеспечения доступа для всех желающих, свободы выражения мнений и обеспечения неполитического характера конкурса. Эти гарантии необходимы для принятого поддержания принятого на "Евровидении" многообразия и инклюзивности".

Ранее глава совета Израильской корпорации телерадиовещания Гиль Омер направил премьер-министру Биньямину Нетаньяху письмо, в котором предупредил: если в течение двух дней корпорация не переведет Европейскому вещательному союзу 12 миллионов евро, Израилю придется отказаться от проведения "Евровидения". Был громкий скандал, и деньги взяли в кредит.

Проведением музыкального форума в Израиле не очень довольны члены ультраортодоксальных общин страны в связи с организаций репетиций песенного конкурса по субботам – святого для евреев дня. В итоге мэр Тель-Авива Рон Хульдаи пообещал не только предоставить лучшие залы для конкурса и репетиций без каких-либо ограничений, но и принять участие в софинансировании международного мероприятия.

Израиль участвовал в конкурсе 42 раза, а проводил его у себя, в Иерусалиме, в 1979 и 1999 годах. "Евровидение" этого года выиграла Нетта Барзилай, которую в шутку называют "новым секретным оружием Израиля". По итогам голосования жюри и зрителей зажигательная песня Toy набрала 529 баллов.

Автор: Феликс Грозданов13 сентября 2018, 13:22

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