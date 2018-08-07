"Прикован к аппарату": помощница о больном Жукове
Пресс-секретарь группы "Руки вверх!" Виктория Андрущенко сообщила журналистам, что Сергей Жуков разрывается между домом и больницей, куда регулярно ходит на процедуры.
"Сергей готовится к третьей операции. В Москве. Он частично дома находится, но каждый день обязательно посещает процедуры в больнице. И он прикован к аппарату", – цитирует официального представителя коллектива "360".
Андрущенко сообщила, что Жуков освободил два месяца на лечение, но все пошло не по плану – пришлось отменить августовские юбилейные концерты. Группе "Руки вверх!" в этом году исполнилось 20 лет, и график Сергея был расписан на месяцы вперед. Однако болезнь внесла свои коррективы в планы артиста.
Операция запланирована на середину августа. "Здесь все зависит от врачей и его состояния", – отметила пресс-секретарь команды. Андрущенко добавила, что при самых благоприятных условиях гастрольный тур коллектива возобновится в начале или середине сентября.
Ранее солист группы "Руки вверх!" пояснил, чем обусловлен его недуг. Жуков так много работал, что не было времени заняться здоровьем. В итоге организм дал сбой.
"В начале июня я начал лечение, но, к сожалению, становилось не лучше, а хуже. Раны перестали заживать, и мне пришлось обратиться к консилиуму врачей, которые начали решать проблему", – сообщил артист на своей страничке в Instagram.
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