Участник "Дома-2" прилюдно растлил несовершеннолетнюю
Евгений Маслов пришел на скандальный телепроект 4 июня 2018 года. Причем пришел с громким заявлением: его бабушка готова отдать ему в наследство шикарный дом за девять миллионов рублей при условии, что он остепенится – перестанет портить девок и наконец женится. Ну и, естественно, бросит пить – с этим у него есть проблемы.
У Маслова на проекте спорная слава жеребца-осеменителя. А началось все еще в подростковом возрасте. "Это была дикая история", – говорит сегодня о потере своей девственности Женя. Ведь и он, и его партнерша в ту пору были несовершеннолетними! Но, как говорится, любви все возрасты покорны.
"Мне только исполнилось 13 лет, а ей – 16, – улыбается Маслов. – Все случилось в детском лагере. Девчонка сама меня потащила, а я пошел, интересно же! Естественно, мною двигало любопытство. Было очень страшно, ведь в комнате находилось еще шесть человек, все спали".
"Прожаривал" девочку будущий участник "Дома-2" яростно и жестко. Разошелся так, что чуть не разбудил соседей! "Когда начала скрипеть кровать, девчонка меня сильно ударила, у меня даже лопнула кожа на щеке. Потом мы не общались, просто разъехались по своим городам", – вспоминает Женя.
А парням, которые только готовятся лишиться невинности, он решил дать совет бывалого. "Нужно выбирать девушку своего возраста. И главное – не забывать, что лучший секс может быть только с любимой девушкой", – цитирует Маслова журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".
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