Участник "Дома-2" прилюдно растлил несовершеннолетнюю

На проект "Дом-2" приходят, как правило, люди если не прожженные, то опытные. Половую жизнь они обычно начинают еще в средней школе. Именно так было с Евгением Масловым.

Евгений Маслов пришел на скандальный телепроект 4 июня 2018 года. Причем пришел с громким заявлением: его бабушка готова отдать ему в наследство шикарный дом за девять миллионов рублей при условии, что он остепенится – перестанет портить девок и наконец женится. Ну и, естественно, бросит пить – с этим у него есть проблемы.

У Маслова на проекте спорная слава жеребца-осеменителя. А началось все еще в подростковом возрасте. "Это была дикая история", – говорит сегодня о потере своей девственности Женя. Ведь и он, и его партнерша в ту пору были несовершеннолетними! Но, как говорится, любви все возрасты покорны.

"Мне только исполнилось 13 лет, а ей – 16, – улыбается Маслов. – Все случилось в детском лагере. Девчонка сама меня потащила, а я пошел, интересно же! Естественно, мною двигало любопытство. Было очень страшно, ведь в комнате находилось еще шесть человек, все спали".

"Прожаривал" девочку будущий участник "Дома-2" яростно и жестко. Разошелся так, что чуть не разбудил соседей! "Когда начала скрипеть кровать, девчонка меня сильно ударила, у меня даже лопнула кожа на щеке. Потом мы не общались, просто разъехались по своим городам", – вспоминает Женя.

Публикация от Евгений Маслов (@eugeny.maslov) 16 Июл 2018 в 2:21 PDT

А парням, которые только готовятся лишиться невинности, он решил дать совет бывалого. "Нужно выбирать девушку своего возраста. И главное – не забывать, что лучший секс может быть только с любимой девушкой", – цитирует Маслова журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".