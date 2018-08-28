Карьерист Шепелев сбагрил сына молодой любовнице
Шепелев провел в Италии больше месяца. Телеведущий дал понять поклонникам, что в путешествие он отправился мужской компанией, взяв с собой лишь 5-летнего сына Платона.
Однако позже стало известно, что вместе с ним теплым морем наслаждалась его новая избранница – красотка Екатерина Тулупова. Известно, что очаровательная блондинка быстро поладила с Платоном. Сейчас Тулупова помогает Дмитрию в воспитании наследника, передает StarHit.
В окружении телеведущего рассказали, что он отправил сына на отдых чуть пораньше. В Италии у ребенка не было никаких нянь или гувернанток. Катя отлично справилась с ролью наставницы для Платона. Дима доверяет пассии на все сто процентов, поэтому спокойно оставляет с ней сына.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Шепелев вернулся из отпуска в Италии и пребывает в прекрасном расположении духа. Недавно телеведущий отреагировал на совет поклонников жениться.
Шепелев вступил в диалог с фанатами в Instagram, поинтересовавшись, чем бы они ему посоветовали заняться. Подписчики, в свою очередь, не растерялись и рекомендовали ему жениться как можно скорее.
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