Карьерист Шепелев сбагрил сына молодой любовнице

Сын телеведущего Дмитрия Шепелева Платон улетел на отдых в Италию немного раньше отца. Все это время о ребенке заботилась новая подруга знаменитости, Екатерина Тулупова.



Шепелев провел в Италии больше месяца. Телеведущий дал понять поклонникам, что в путешествие он отправился мужской компанией, взяв с собой лишь 5-летнего сына Платона.

Однако позже стало известно, что вместе с ним теплым морем наслаждалась его новая избранница – красотка Екатерина Тулупова. Известно, что очаровательная блондинка быстро поладила с Платоном. Сейчас Тулупова помогает Дмитрию в воспитании наследника, передает StarHit.

В окружении телеведущего рассказали, что он отправил сына на отдых чуть пораньше. В Италии у ребенка не было никаких нянь или гувернанток. Катя отлично справилась с ролью наставницы для Платона. Дима доверяет пассии на все сто процентов, поэтому спокойно оставляет с ней сына.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 16 Авг 2018 в 4:31 PDT

Ранее сообщалось, что Дмитрий Шепелев вернулся из отпуска в Италии и пребывает в прекрасном расположении духа. Недавно телеведущий отреагировал на совет поклонников жениться.

Публикация от Тулупова Екатерина (@tulupova) 31 Янв 2018 в 1:08 PST

Шепелев вступил в диалог с фанатами в Instagram, поинтересовавшись, чем бы они ему посоветовали заняться. Подписчики, в свою очередь, не растерялись и рекомендовали ему жениться как можно скорее.