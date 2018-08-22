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Изменял жене с сестрой: российского певца избили в эфире Первого канала

Кадр youtube.com
Солист группы "Доктор Ватсон" Виктор Щедров стал героем передачи Дмитрия Шепелева "На самом деле" на Первом канале. Теперь в изменах обвиняют самого артиста.
прочитано 4677 раз

Виктор Щедров и его супруга Елизавета Борисенок опять появились в студии. И если раньше певец пытался вывести на чистую воду жену, то теперь супруга захотела проверить благоверного. Женщина подозревает, что младшая сестра Анастасия родила дочь Софию от ее знаменитого мужа, и настаивает на проведении ДНК-исследования.

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Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Якобы у Щедрова и ее родственницы произошла интрижка, когда зимой прошлого года они вместе уехали на курорт. "Сестра оставила мне малышку и сказала, что уезжает. Она не стала объяснять, куда уезжает, а также заявила, что я могу считать этого ребенка своим. На мои слова о том, что это не мой ребенок и я его не рожала, она посоветовала мне спросить обо всем у Вити", – рассказала Елизавета.

Щедров, отметил, что не понимает, о чем говорит жена. Он очень любит ее и детей. Артист поклялся, что не состоял в интимных отношениях с сестрой супруги. Елизавета подчеркнула: если выяснится, что девочка является его дочерью, она подаст на развод.

Виктор признался присутствующим, что как-то спал с Анастасией на одной кровати, так как та много выпила и задремала. Артист не мог выгнать девушку в таком состоянии, к тому же не знал, где она живет. Пришлось спать рядом – больше было негде.

После этих слов на съемочную площадку вышел супруг Анастасии Александр. Он был в ярости. Мужчина кинулся на Виктора с кулаками. После небольшой потасовки охранники разняли героев и усадили на места.

Александр рассказал, что постоянно находится в командировках, поэтому не может следить за женой. Также он подозревает, что София – не его ребенок. Проверка на полиграфе показала, что Виктор некоторое время был любовником Анастасии.

Дмитрий Шепелев огласил результаты генетического исследования. "Вероятность того, что Виктор является отцом девочки, исключена", – произнес ведущий и вскрыл конверт с другим исследованием. Оказалось, что София является дочерью Александра.

Автор: Руслана Алексеева22 августа 2018, 09:26
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