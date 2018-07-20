48-летняя Юлия Меньшова показала фигуру в бикини

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова похвасталась стройными формами, которые у нее когда-то были. Артистка поделилась редким архивным фото.

В своем Instagram знаменитость опубликовала снимок, сделанный еще в 2006 году. Юлия позирует в ярком купальнике, который выгодно подчеркивает подтянутое тело артистки.

"Как бы ... ну, отпуск же, все как положено 😂😂😂 Типа, море, купальники 👙, все дела ☀️🌊🌴 Ну и что, что море сейчас Балтийское и купальник давно другой, да и фигура уже ... увы, не совсем та 😂😂😂 Зато настроение – еще лучше! 👍🏻🤪", – написала звезда под снимком.

Отметим, что 48-летняя Юлия проводит отпуск в Юрмале. У семейства Меньшовых дом на Рижском взморье, поэтому артистка бывает там каждое лето. Телеведущая часто публикует фотографии местной флоры и фауны. А вот откровенные снимки в купальнике – это случай исключительный, поэтому, даже несмотря на то что фотографии уже более десяти лет, публикация вызвала ажиотаж среди поклонников артистки.

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) 19 Июл 2018 в 9:56 PDT

Менее чем за сутки пост набрал около 40 тысяч отметок "Нравится" и сотни восторженных комментариев. "Отлично выглядите! 👍 😍 Да, девчонка хороша – и фигура, и душа! Как в песне 🎶", "Юлечка, вы потрясающе выглядите и сейчас, и раньше, и всегда так будет, ваша внутренняя красота все больше и больше преображает вас, не слушайте никого, пусть завидуют молча! Я вас обожаю!!!", "Юлия, Вы прекрасны как тогда, так и сейчас! По мне, так Вы с каждым годом все прелестнее! Тот момент, когда человек и красив, и умен одновременно❤️", – не скупились на комплименты фолловеры.