Попавшая в больницу Пьеха рассказала о правду о конфликте с близкими

Народная артистка СССР Эдита Пьеха прокомментировала слухи о том, что она брошена на произвол судьбы и нуждается в лекарствах. Певица заявила, что не чувствует себя одинокой и не обижена на родственников.

"Ох... Призываю не верить этому. Мне действительно позвонил журналист с телеканала и даже поинтересовался, всего ли мне хватает. Ну, я и попросила его, если ему не будет сложно, по пути захватить для меня упаковку самых простых таблеток, которые продаются в каждой аптеке... А потом я отдала ему деньги. Вот, собственно, и вся история", – пояснила звезда.

Также Эдита Станиславовна отметила, что не считает, что родственники покинули ее. "В тот день все мои близкие были очень заняты. Но я ничего страшного в этом не вижу. Как самочувствие? Пока не идеальное, кашель все не проходит. Но жить буду", – цитирует певицу сайт "Комсомольская правда".

Напомним, ранее в Сети распространялись сплетни о том, что журналисты федерального телеканала были вынуждены ехать к артистке с целым пакетом лекарств, так как никто из близких не смог найти пары часов для помощи знаменитой родственнице.

О том, что народную артистку госпитализировали стало известно 4 апреля 2018 года. По словам певицы, медики диагностировали у нее сезонное обострение бронхита.

Интересно, что лежит певица в отделении кардиологии. По ее словам, в больнице просто нет отделения для пациентов с хроническим бронхитом, поэтому туда ее и отправили. Как писали Dni.Ru, в больнице Петербурга, куда была доставлена артистка, не нашлось VIP-палаты, поэтому она лежит вместе с обычными гражданами.