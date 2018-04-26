Принц Гарри сводит лысеющего Уильяма со стриптизершей

Британский принц Гарри решил остепениться. Подготовка к бракосочетанию идет полным ходом: подгоняют костюмы, подшивают свадебное платье и натирают до блеска столовое серебро. Жених тоже не сидит на месте. Он выбрал свидетеля и, возможно, планирует безбашенный мальчишник.

В официальном Twitter Кенсингтонского дворца появилась информация о том, что "принц Гарри попросил своего брата герцога Кембриджского быть его шафером на свадьбе с мисс Меган Маркл". Поклонники замерли в ожидании: что же ответит Уильям?

"Герцог Кембриджский считает для себя честью быть приглашенным и с нетерпением ждет, чтобы поддержать своего брата в часовне святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая", – последовал ответ старшего брата. Надеемся, герцог знает, во что ввязывается, ведь быть свидетелем непросто, тем более у такого отвязного жениха, как Гарри. Ибо теперь лысеющему семьянину Уильяму придется организовывать родственнику прощание с холостой жизнью.

Prince Harry has asked his brother The Duke of Cambridge to be his Best Man at his wedding to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/7TvZ2VlEk2 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 26 апреля 2018 г.

Отметим, что посиделки с сыром и вином видавшего виды Гарри вряд ли устроят. Мужчина привык праздновать много и с размахом: в его прошлом были наркотики, алкоголь, череда легкодоступных девушек, драки и неприглядные видео и фото в Сети.

К примеру, в 2012 году Гарри с друзьями отправился в Лас-Вегас на мальчишник. Королевский отпрыск снял для комфортного времяпрепровождения пентхаус, куда зазвал легких на подъем дамочек. Разгоряченные спиртными напитками юноши и девушки решили поиграть в бильярд – и не абы как, а на раздевание. К сожалению, никто из присутствующих не был профессионалом в "Американке", поэтому в конце концов все они оказались почти голые. Естественно, кто-то из друзей решил снять вакханалию на камеру телефона, и вскоре откровенные снимки юноши были во всех таблоидах.

Вероятно, принц Уэльский не изменит своим привычкам и на этот раз устроит феерическое пати со стриптизом, казино и алкоголем. Как впишется в этот гудеж герцог Кембриджский, не совсем понятно. Сразу представляется пунцовый от стыда Уильям, стеснительно уводящий глаза от полуголой девушки на пилоне.