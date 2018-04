Принц Гарри сводит лысеющего Уильяма со стриптизершей

В официальном Twitter Кенсингтонского дворца появилась информация о том, что "принц Гарри попросил своего брата герцога Кембриджского быть его шафером на свадьбе с мисс Меган Маркл". Поклонники замерли в ожидании: что же ответит Уильям?

"Герцог Кембриджский считает для себя честью быть приглашенным и с нетерпением ждет, чтобы поддержать своего брата в часовне святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая", – последовал ответ старшего брата. Надеемся, герцог знает, во что ввязывается, ведь быть свидетелем непросто, тем более у такого отвязного жениха, как Гарри. Ибо теперь лысеющему семьянину Уильяму придется организовывать родственнику прощание с холостой жизнью.

