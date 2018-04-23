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Новорожденный сын Миддлтон спихнул с трона принца Гарри

Кейт Миддлтон, Принц Уильям. Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
Третий сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма заставил потесниться своих именитых родственников. В очереди на британский престол он подвинул своего родного дядю.

Продолжение: Герцогиня Кейт и принц Уильям показали новорожденного
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Кейт Миддлтон и Принц Уильям стали родителями в третий раз. Еще не известно имя ребенка, однако уже обсуждается вопрос, какой пункт в списке наследников на королевский трон займет новый член семьи.

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Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Отметим, что первым в очереди на престол был и остается старший сын королевы Елизаветы Чарльз, принц Уэльский. На втором месте расположился счастливый отец новорожденного Принц Уильям.

На третьем старший брат малыша – четырехлетний Джордж, четвертый пункт принадлежит его старшей сестре, двухгодовалой принцессе Шарлотте. А вот пятым в очереди на престол стал сам новорожденный, спихнув при этом своего дядю принца Гарри на шестую строчку в очереди на трон.

Герцог Йоркский, Принц Эндрю, второй сын королевы, который при рождении был на втором месте в очереди, переместится на седьмое место, а его дочери Принцессы Беатрис и Евгения займут восьмое и девятое места соответственно.

Как писали Dni.Ru, 23 апреля герцогиню Кембриджскую доставили в больницу Святой Марии в Паддингтоне. Это муниципальное учреждение с частным отделением, предназначенным для специальных пациентов. Роды прошли нормально, новорожденный весит примерно 3,8 кг. Это уже третий ребенок королевской четы. Ранее британский принц говорил журналистам, что будет настаивать на имени Джек, но официальная информация на этот счет пока не была озвучена.

Автор: Руслана Алексеева23 апреля 2018, 19:33
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