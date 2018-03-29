Отец ведущего Куличкова молит о теплом туалете

Ведущий некогда популярной программы на ТНТ Алексей Куличков в эфире федерального канала отказался материально помогать престарелому отцу. По мнению Алексея родственник не достоин поддержки родных. В рамках передачи "На самом деле" отец и сын прошли проверку на детекторе лжи.

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