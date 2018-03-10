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Обматерившему зрителей Ефремову грозит кара

Михаил Ефремов. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Директор театра "Современник" Игорь Попов пообещал разобраться с тем, что произошло на гастролях труппы в Самаре. Прокомментировал странное поведение актера Михаила Евремова на сцене и глава регионального Министерства культуры Сергей Филиппов.
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Скандал с участием актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в неадекватном поведении на сцене во время гастролей в Самаре, не стихает. Зрители сочли выходку артиста неуважением к себе.

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 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

В зале присутствовал временно исполняющий обязанности министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. На своей странице в Facebook он поделился впечатлениями от спектакля. "Спектакль коммерческий, к его организации минкультуры отношения не имел, поддержки не оказывал. На спектакле был как обычный зритель", – объяснил он.

"Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится. Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед самарской публикой", – добавил Сергей Филиппов. Отметим, директор театра Игорь Попов уже высказался по поводу произошедшего.

"Я не был в Самаре на гастролях и не знаю, что там произошло. Поэтому и комментировать ничего не могу. Артисты только сегодня вернулись в Москву, поэтому разбираться будем завтра", – цитирует РИА Новости руководителя "Современника". В случае, если слухи найдут свое подтверждение и окажется, что Михаил Ефремов действительно вышел на сцену пьяным и оскорблял зрителей, его могут наказать. Впрочем, до того, как в театре состоится выяснение всех обстоятельств скандальных гастролей. говорить об этом рано.

Отметим, сам актер, комментируя ситуацию, предположил, что зрители просто не поняли сложной постановки. "Немножко не догнали, вот и все. Точнее даже одна женщина не поняла, которая это все писала", – заметил Михаил Ефремов.

Напомним, что Ефремов опоздал на 35 минут, чем почти сорвал спектакль. Затем, по словам свидетелей, он на протяжении трех часов время от времени позволял себе нецензурные выражения в адрес зрителей.

Автор: Геннадий Куприянов10 марта 2018, 11:18
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Михаил Ефремов и другие утомленные солнцем звезды

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