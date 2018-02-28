Беременная российская актриса перенесла клиническую смерть

Елена Валюшкина стала гостьей ток-шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Популярная актриса рассказала о страшном диагнозе, клинической смерти и чуде.

Елена Валюшкина прославилась в 22 года благодаря фильму "Формула любви". Первый муж, ее преподаватель Леонид Фомин, увидев картину с участием молодой супруги, понял, что ее могут увести, и сделал все для того, чтобы Валюшкина больше не снималась.

"Мы прожили 11 лет, я ушла, когда поняла, что эти отношения душат меня. Только после развода я узнала, что он вместо меня отказывал всем режиссерам, которые звали сниматься", – сообщила Валюшкина. Когда Елена приняла решение уйти от мужа, тот не смог спокойно это принять. "Он просто зашел в гримерку и сказал: "Я тебя проклинаю. Буду умирать и никогда тебя не прощу". Это было страшно", – призналась актриса.

Вторым мужем Валюшкиной стал актер Александр Яцко. Они прожили вместе 20 лет. Когда пара задумалась о детях, выяснилось, что у Елены бесплодие. Супруги пошли на многое, чтобы обзавестись потомством. Валюшкина рассказала, что сделала несколько операций и даже четыре раза перенесла ЭКО. И без толку.

В итоге Елена поняла, что устала, поэтому сделала паузу. И в этот момент узнала, что ждет ребенка. В 1997 году у актеров родился сын Василий. Мальчик так мечтал о сестренке, что супруги предприняли еще попытку зачать ребенка. Однако вторая беременность оказалась еще сложнее первой.

"Когда я узнала, что беременна, то пошла в роддом записываться, но во всех больницах меня отправляли на аборт, так как были патологии, несовместимые с жизнью. Почти семь месяцев я пролежала в больнице, у меня случилось кровотечение, я пережила клиническую смерть, а дочка Маша долгое время пролежала в кювезе", – рассказала Валюшкина.

Несмотря на трудности, которые супруги перенесли, они приняли решение расстаться. "Мы до сих пор общаемся, у нас отличные отношения, мы вместе работаем. Он отпустил меня легко. У нас ничего особо не поменялось, просто живем не вместе", – сообщила артистка. Сейчас Елена счастлива в новых отношениях. "Я в молодости не нагулялась, а сейчас я женщина свободная, встречаюсь с кем хочу", – кокетливо объявила Елена Валюшкина.