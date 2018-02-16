Военные врачи спасают Никаса Сафронова

Никас Сафронов попал в больницу. У прославленного художника серьезное воспаление.

Все началось с того, что в мае 2017 года Никас Сафронов поранил палец о консервную банку. Несмотря на то что художник обработал рану йодом, палец опух. Тогда Никас отправился в поликлинику. Там ему выписали специальную мазь, но и это не помогло. В дальнейшем выяснилось, что у Сафронова травмировано сухожилие. Его зашили, но воспаление, от которого художнику прописали антибиотики, не прошло. Более того, оно перешло на сустав.

В ночь на 1 января ситуация настолько ухудшилась, что художника госпитализировали. Его увезли на скорой в Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка.

Как передает "Собеседник", Никас Сафронов поступил в медучреждение с диагнозом "суставной панариций II пальца правой кисти" (гнойно-серозное воспаление, которое обычно передается на сустав от долго незаживающей раны). 1 января ему была проведена первая операция. А через пару недель, когда казалось, что дело идет к выписке, палец пришлось резать еще раз – инфекция перешла уже на кость.

Публикация от Nikas Safronov (@safronov_nikas) Фев 14, 2018 в 4:37 PST

"После первой операции я провел в реанимации всего день, после второй – уже три, и самое ужасное, что там было полное отсутствие связи с внешним миром. У меня в обычной жизни ежедневно сотни звонков, десятки встреч, переговоров, интервью, различные мероприятия. И вдруг оказаться в полном вакууме... Да еще и без возможности взять в руки рабочие кисти и краски – а вот это уже психологически тяжело. Но, с другой стороны, было время в тишине подумать о собственной жизни, о будущих планах..." – рассказал Сафронов.