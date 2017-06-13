В центре Москвы обокрали Никаса Сафронова

У известного художника Никаса Сафронова украли iPhone 7 Plus. Инцидент произошел накануне на Тверской улице во время празднования Дня России.

"Никас обратил внимание, что у одной из гуляющих девушек открыта сумка и из нее видно телефон. Он предупредил ее быть осторожнее. В этот же момент он вспомнил о своем телефоне и понял, что его нет. Кто-то незаметно вытащил его из кармана", – цитирует Life сына художника Луку.

Правоохранители ведут поиски преступника. Сафронов больше переживает из-за утери 12 тысяч фотографий, хранившихся в памяти телефона.