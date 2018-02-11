Панайотов сделал заявление после крушения самолета

Певец возмущен и шокирован. Ведь он и сам часто летает.



Александр Панайотов – один из самых востребованных сегодня молодых артистов. Поезда, машины, самолеты – артист всегда в дороге. И всегда подвергает свою жизнь опасности. Поэтому трагедию с падением самолета в Раменском районе Московской оьласти он воспринял близко к сердцу.



"Меня всегда возмущало, что в Саратов не летает ни одна авиакомпания, кроме "Саратовских авиалиний". Монополисты со старыми самолетами и непотребным сервисом. я до сих пор не понимаю, как такое вообще возможно? Чтоб даже "Аэрофлот"не летал в Саратов? И вот теперь эта трагедия.. мои соболезнования всем родственникам погибших", – заявил артист.

Напомним, что самолет Ан-148 потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, между населенными пунктами Заворово и Степановское в Раменском районе Московской области. Сообщается, что лайнер, который вылетел из аэропорта Домодедово и должен был выполнить рейс из Москвы в Орск, пробыл в воздухе всего две минуты. На борту было 65 пассажиров и шесть членов экипажа – всего 71 человек. Никто из них не выжил.

