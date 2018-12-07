Лучшие артисты – 2018: выбор россиян
Всего в голосовании четыре номинации: певица, певец, актер и актриса года. Проводиться оно будет в несколько этапов в течение декабря, а итоги будут подведены в преддверии Нового года – 2019.
Для каждой категории мы отобрали 15 артистов, за чьей жизнью россияне следили внимательнее всего в 2018 году. Они были разбиты на пятерки, по каждой из которых будет проведено отдельное голосование. Таким образом читатели и подписчики "Дни.ру" смогут выявить трех финалистов в номинации.
Заключительный этап – голосование по финалистам в номинациях. Почетное звание достанется тому, кто окажется победителем среди тройки самых популярных артистов.
Голосование будет проводиться в нашей группе в социальной сети "ВКонтакте". Поддержать кумира можно и в специальном блоке под любой из наших статей в разделе "Шоу-бизнес".
Выбирать финалистов разрешается вплоть до 25 декабря, когда начнется заключительный этап. Итоги будут подведены 31 декабря. Голосование в каждой из номинаций доступно по ссылкам.
Номинация "Певица года": 1 декабря, 3 декабря, 5 декабря. Финал – 25 декабря.
Номинация "Певец года": 7 декабря, 9 декабря, 11 декабря. Финал – 27 декабря.
Номинация "Актриса года": 13 декабря, 15 декабря, 17 декабря. Финал – 29 декабря.
Номинация "Актер года": 19 декабря, 21 декабря, 23 декабря. Финал – 31 декабря.
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