К кому Навка дважды в день сбегает от Пескова

До 8 января во дворце спорта "Мегаспорт" можно полюбоваться ледовым шоу "Аленький цветочек". Олимпийская чемпионка Татьяна Навка выступает в нем не только как генеральный продюсер, но и как исполнительница роли Настеньки. На премьере спектакля побывал супруг фигуристки – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Татьяна Навка собрала в этом проекте всех звезд. Олимпийские призеры, чемпионы России, Европы и мира по фигурному катанию, среди которых Юко Кавагути, Елена Ильиных, Андрей Хвалько и Петр Чернышев, работают на льду. А озвучивают их героев эстрадные кумиры – Ани Лорак, Григорий Лепс, Александр Панайотов, Николай Басков и Филипп Киркоров. Почти все из них пришли на премьеру, которая потрясла размахом, красотой и смыслом.

"Мы посчитали важным напомнить зрителям о вечных ценностях, таких как добро, милосердие, честность, преданность и вера. Любящий человек способен разрушить даже самое сильное заклятие", – пояснила Навка.

"Я в эти новогодние праздники Татьяну почти не буду видеть, – улыбнулся ее муж Дмитрий Песков. – Дважды в день она будет работать в этом спектакле". Получается, Чернышева Навка будет видеть чаще, чем семью. Такая работа!

Рассказал Песков и о том, как планирует отмечать Новый год. "Конечно, с семьей. Разумеется, с салатом оливье", – заверил Дмитрий Сергеевич.

Что касается новогодних развлечений, они у него во многом перекликаются с летними радостями. "Я очень люблю велосипед, – пояснил Песков. – Летом – горный, а зимой – тренажер в спортивном зале".

Добавим, что спектаклем "Аленький цветочек" Навка хотела не только развлечь людей, но и затронуть с его помощью вопросы экологии. Ожидается, что за 14 дней шоу посетят примерно 180 тысяч человек, которые смогут внести свой вклад в заботу об окружающей среде. Все собранное вторсырье будет отправлено на сортировку и переработку.

"Акции, посвященные сохранению нашей природы, заботе об экологии – это здорово, потому что мы должны думать о будущем поколении. Для меня очень важно, чтобы мои дети жили в здоровой среде. Я рада, что сотрудничество с программой Сoca-Cola "Разделяй с нами" помогает показать на деле, что разделять – просто. А самое главное – полезно для экологии нашей страны", – заявила Татьяна.