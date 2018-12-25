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Шоу-бизнес

Навка призналась Урганту в запретной любви

Татьяна Навка и Иван Ургант. Кадр youtube.com
Знаменитая фигуристка стала гостьей программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. В беседе с телеведущим 43-летняя Татьяна Навка откровенно рассказала о пагубном пристрастии.
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Сегодня точеной фигуре спортсменки может позавидовать каждая представительница прекрасного пола. Но, оказывается, так было не всегда. Навка призналась, что в подростковом возрасте ей было нелегко контролировать вес.

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 Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

В разговоре с Иваном Ургантом Татьяна вспомнила о начале карьеры. Особенно тяжело будущей звезде приходилось во время переходного возраста, поскольку из-за гормональной перестройки девушки, как известно, зачастую легко поправляются. В те годы за рационом питания Навки тщательно следил ее тренер.

"Меня закрывали на ночь в раздевалке, чтобы я не ела ничего лишнего дома", – поделилась фигуристка. Также Татьяна рассказала, что любила запрещенное для спортсменов сладкое. Особенно ей нравился торт "Наполеон", который они готовили раньше с родителями на Новый год.

Во время эфира фигуристка вспомнила и забавный случай, который произошел на старте ее карьеры. Однажды она решила позволить себе полакомиться пирожным. Но такое отступление от правил заметил партнер Навки по выступлению. В обязанности молодого человека входило и слежение за весом коллеги – ведь ему предстояло ее поднимать.

Фигуристу очень не понравилось, что Татьяна ест сладкое. "Он спросил меня: ''Вкусно тебе?''. Я сказала, что очень. Тогда он взял и размазал пирожное по моему лицу. Я не растерялась и сделала то же самое в ответ", – рассказала Навка. 

Автор: Валерия Нарская25 декабря 2018, 21:06
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