Навка призналась Урганту в запретной любви

Знаменитая фигуристка стала гостьей программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. В беседе с телеведущим 43-летняя Татьяна Навка откровенно рассказала о пагубном пристрастии.

Сегодня точеной фигуре спортсменки может позавидовать каждая представительница прекрасного пола. Но, оказывается, так было не всегда. Навка призналась, что в подростковом возрасте ей было нелегко контролировать вес.

В разговоре с Иваном Ургантом Татьяна вспомнила о начале карьеры. Особенно тяжело будущей звезде приходилось во время переходного возраста, поскольку из-за гормональной перестройки девушки, как известно, зачастую легко поправляются. В те годы за рационом питания Навки тщательно следил ее тренер.

"Меня закрывали на ночь в раздевалке, чтобы я не ела ничего лишнего дома", – поделилась фигуристка. Также Татьяна рассказала, что любила запрещенное для спортсменов сладкое. Особенно ей нравился торт "Наполеон", который они готовили раньше с родителями на Новый год.

Во время эфира фигуристка вспомнила и забавный случай, который произошел на старте ее карьеры. Однажды она решила позволить себе полакомиться пирожным. Но такое отступление от правил заметил партнер Навки по выступлению. В обязанности молодого человека входило и слежение за весом коллеги – ведь ему предстояло ее поднимать.

Фигуристу очень не понравилось, что Татьяна ест сладкое. "Он спросил меня: ''Вкусно тебе?''. Я сказала, что очень. Тогда он взял и размазал пирожное по моему лицу. Я не растерялась и сделала то же самое в ответ", – рассказала Навка.