Бузова без мужика ублажает себя палкой колбасы

Звезда "Дома-2" призналась в слабости. Впрочем, ей эта легкая блажь не вредит.

У Ольги Бузовой идеальная фигура, поэтому ее Instagram забит соблазнительными снимками с недавнего отдыха. Звезда "Дома-2" позирует в разных купальниках – она взяла их на море не менее трех десятков.

Конечно, невозможно поверить, что у Оли есть вредные привычки, но она честно призналась: "Не могу отказать себе в чае с медом или малиновым вареньем. И вторая слабость – колбаса. Стараюсь меньше ее есть, но пока не получается".

Палка колбасы – блажь, которую позволяет себе Бузова после напряженного дня. Однако впору сесть на жесткую диету, ведь Оля снова влюблена и хочет пленить партнера!

"За мной ухаживает другой мужчина, и я подумываю ответить ему взаимностью, ведь сердце уже оттаяло, и боль почти прошла. Подруги на праздновании дня рождения спросили, готова ли я к переменам на личном фронте. Если раньше говорила, что живу только работой, то впервые за долгое время ответила да!" – заявила ведущая скандального реалити-шоу.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 23, 2018 at 3:36 PST

Бузова считает, что ее избранник должен быть лояльным. "Я уже от многого отказалась в свое время. Хватит! Мне не нужен любимый, который постоянно все запрещает. Пусть лояльно относится к карьере, ведь сразу понятно, в каком графике я существую. Ты либо это принимаешь, либо нет. В то же время обожаю совместные завтраки и ужины. Мне нравится готовить для своего мужчины", – цитирует Олю журнал StarHit.