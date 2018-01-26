Бузова ужаснула опухолью вместо лица

В Сети появилось видео, на котором запечатлена Ольга Бузова. Однако ее вид вверг фанатов в ужас – они теряются в догадках, что случилось с поющей ведущей.

В Сети появился анонс очередного выпуска скандально известного телепроекта "Дом-2". В ролике показан отрывок разговора участника реалити-шоу Романа Гриценко, который не оставляет попыток ухаживать за Ольгой Бузовой, и, собственно, самой поющей ведущей. Беседа происходит по видеосвязи. Очевидно, что в этот момент звезда "Дома-2" находится на отдыхе в Таиланде.

Судя по комментариям, многочисленных подписчиков куда больше взволновала внешность Ольги, чем ее эмоциональный разговор с Романом. В частности, пользователи Сети обратили внимание, что Бузова плохо выглядит. Фанаты предположили, что поющая ведущая перебрала с алкоголем в отпуске, а еще больше – с так называемыми уколами красоты. По мнению комментаторов, даже большие очки в черной оправе не смогли скрыть опухшего лица.

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) Янв 25, 2018 at 11:06 PST

"Страшная ", "Какая она стремная и опухшая бодунища 😂😁😀😀🤣", "опухоль вместо лица", "Она вообще с бодуна и это видно и слышно по голосу. А Рома зазвездился, только сам ничего из себя не представляет!", "Боже что с Бузовой?!?!😲 Опухшая, похожа на трансвестита....", "серьезно, чтобы так опухнуть, нужно очень много выпить", "Бузиха с не хилого бодунища, и по фейсу видно и голос", "Что у нее с губами,что это за лепёхи 😯😯😯 или с буха опухла", "Какие у Бузовой страшные ногти.😲😵", "Как она испоганила своё лицо этими Губищами😣", "Бузова страшная, как черт еще и прокуренная вся😣😣😣 (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)," – раскритиковали ведущую пользователи Сети.