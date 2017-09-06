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Невестка Васильевой шокировала Борисова

Татьяна Васильева. Фото: 1tv.ru
Экс-невестка Татьяны Васильевой Анастасия Бегунова уверяет, что из-за актрисы осталась без средств к существованию и жилья. Впервые за два года женщины встретились, чтобы попытаться уладить конфликт.
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Суд отказал Анастасии в праве на шикарную квартиру на Патриарших прудах, купленную в браке с сыном актрисы Филиппом. Бегунова заявляет, что теперь ей негде жить, и она прилетела из Германии, где проживает с детьми и гражданским мужем, в Москву просить о помощи.

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В ток-шоу "Пусть говорят" девушка поделилась с ведущим Дмитрием Борисовым, гостями студии и зрителями тем, в каком положении оказалась и чего собирается добиться от семьи Васильевых.

Ранее Татьяна Григорьевна обвинила невестку в присвоении 350 тысяч евро. Настя приехала в столицу, чтобы встретиться со бывшей свекровью и добиться милосердия по отношению к себе и детям.

Также в эфире программы Анастасия сделала сенсационное заявление. Ребенка от своего гражданского мужа она записала на сына Васильевой Филиппа. Ведущий настолько удивился, что переспросил, действительно ли это так. Настя ответила утвердительно, аргументировав это тем, что российское законодательство в частных случаях разрешает подобную практику.

"Мы живем на съемной квартире на пособие. Помогает нынешний гражданский муж. У внуков актрисы есть 7000 рублей алименты на двоих и нет жилья в Москве! У них забрали все. У меня страх, что, если я приеду с ними в столицу, у меня их отнимут также легко, как оставили нас без имущества", - пожаловалась Бегунова, добавив, что что бывший супруг и его мать угрожали ей.

"Квартира на Патриарших прудах стоила 25,5 миллионов рублей. Она была куплена еще в 2012 году, когда мы с Филиппом четыре года были женаты. При разводе он подписал дарственную на маму, говоря, что не в браке, что в жилье не прописаны дети, что является ложью", – делится девушка. Анастасия дала понять, что суд ее лишил квартиры по поддельным документам.

Сама Васильева в обиде на бывшую невестку за то, что та ей не дает видеться с внуками. Она не видела их уже два года, только общаясь по телефону. Сейчас Татьяна Григорьевна живет в той самой квартире раздора и делиться имуществом не намерена. Она заявила Насте при личной встрече, что не собирается отдавать ей даже долю в квартире.

Все вопросы она согласна обсуждать лишь в присутствии адвокатов. "Мне не о чем договариваться, идут суды и будут идти всю оставшуюся жизнь. Она хочет квартиру, больше ничего, она не хочет человеческих отношений", – подытожила актриса.

Автор: Людмила Фоканова6 сентября 2017, 22:04

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