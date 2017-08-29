Вдову Сергея Супонева утешил гинеколог

Журналисты узнали, как живет вдова известного телеведущего Сергея Супонева Ольга. Оказалось, бывшая актриса счастлива в новых отношениях.

Сергей Супонев женился на актрисе Ольге Мотиной, ничуть не смущаясь, что разница в возрасте составляет 13 лет. Ольга подарила ему дочь Полину. Однако их семейная жизнь оборвалась в 2001 году, когда Супонев трагически погиб.

В будущем году Полина Супонева оканчивает школу. Она не помнит отца, поскольку на момент его смерти ей было менее года. "Но вот сейчас она музыкой увлеклась и петь стала. Так репертуар Сережин – все песни, которые он любил. Удивительная вещь – генетика! Поля любит смотреть Сережины передачи. Дочке вообще интересно все, что связанно с телевидением", – рассказала Ольга Супонева.

В личной жизни вдовы телеведущего произошли позитивные изменения. "С Андреем я познакомилась у него на приеме. Он гинеколог. На 17 лет старше меня. Я была моложе Сережи Супонева на 13. Разницы в возрасте ни тогда, ни теперь не чувствую. Очень приятно, что Поля быстро приняла Андрея. Она у меня вообще человек бесконфликтный и контактный. В отца. Андрей сделал мне предложение, но штамп в паспорте для меня неважен", – цитирует вдову телеведущего Eg.RU.

Избранник Супоневой был женат, сейчас в разводе. Несмотря на то, что она не назвала его фамилии, журналисты узнали, что речь идет об Андрее Липмане – одном из лучших акушеров в России. Он дружил с Супоневым и принимал роды у Ольги. Среди его пациенток – многие известные артистки. Например, Наталья Антонова, муж-гинеколог которой в приятельских отношениях с Липманом.

"Сейчас у меня в семье хороший микроклимат. Мне с Андреем очень спокойно и комфортно. Вы спросите, забыла ли я Сергея Супонева? Он в моем сердце навсегда! Но жизнь продолжается и нужно идти дальше. И то, что я сейчас с Андреем, это не предательство – Сережа знает! Это всего лишь желание почувствовать себя слабой", – заявила вдова телеведущего.