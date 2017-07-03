Внучка Ефремова о расставании с мужем и романе с Ельциным

Внучка легендарного актера Олега Ефремова Ольга подтвердила, что у нее роман с Борисом Ельциным-младшим. Незадолго до начала этих отношений 29-летняя блондинка рассталась с итальянским бизнесменом.

В июле прошлого года светские СМИ сообщили, что Ольга пошла под венец с иностранцем Алессандро Сини. Свадьбу играли в городе Анцио. В мае у пары родился сын Арсений. С супругом актриса из знаменитой династии проживала в Италии и выглядела счастливой.



И вдруг журналисты обнаружили, что уже около месяца Ефремова милуется в Instgram с 36-летним внуком первого президента России Бориса Ельцина, его полным тезкой Борисом Ельциным-младшим. Отпрыски знаменитых семей много времени проводят вместе, ходят в театр и в кино. И еще они регулярно публикуют совместные фото. Некоторые весьма интимные. А еще Ольга под сообщениями Бориса регулярно ставит смайлы с поцелуями и сердцами.

В результате журналисты сделали вывод, что актриса, прилетевшая в Москву с ребенком от итальянца, и внук президента закрутили роман. Вскоре выяснилось, что глазастым акулам пера не показалось.

"Мы с Борей официально подтверждаем информацию о наших отношениях. Это случилось после того, как я рассталась с мужем. Еще в апреле", – сообщила внучка Ефремова. По словам Ольги, они с Алессандро вместе пришли к этому решению. "Но тогда я не посчитала нужным посвящать в это общественность", – призналась актриса.

enter; width:100%;"> Публикация от Olga Efremova (@efra_morrison) Июн 15 2017 в 10:26 PDT

На чужбине россиянке было очень тяжело. Она не смогла жить в Италии. "Я не приняла местный менталитет и очень скучала по своей семье, друзьям и работе. Муж целыми днями работал, мы почти не виделись. Хотелось вернуться в театр и снова сниматься. Плюс, у меня были сложности, связанные с послеродовым периодом. Все вместе свело на "нет" наши отношения", – вспоминает Ефремова.

Публикация от Boris Yeltsin (@yeltsinboris) Июн 19 2017 в 7:37 PDT

В какой-то момент актриса осознала, что у нее не осталось никаких чувств к мужу. "Началась депрессия, я была крайне подавлена. Тогда моя мама попросила меня приехать на несколько дней домой, в Москву, поскольку чувствовала, что со мной что-то не так. Я поговорила с мужем. О том, что нам лучше расстаться и что, надеюсь, мы сможем сохранить прекрасные дружеские отношения, ведь он – замечательный человек и прекрасный отец, но как пара мы больше быть не можем", – цитирует Ольгу сайт HELLO!.

Публикация от Olga Efremova (@efra_morrison) Мар 25 2017 в 1:09 PDT

Едва Ефремова прилетела в Москву, как судьба свела ее с Ельциным. "Сначала мы просто общались как друзья, ведь у нас очень много общего – от семейных историй до общих друзей. Но со временем стало понятно, что нас очень сильно тянет к друг другу. Я соскучилась по общению на русском, когда ты не только говоришь на родном языке, но и молчишь на нем... Я вернулась в Италию, поговорила еще раз обо всем с мужем, взяла сына, и мы уже вместе прилетели в Москву", – рассказала актриса, сумевшая сохранить с бывшим супругом дружеские, теплые отношения.