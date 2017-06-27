Странная связь Ельцина-младшего и внучки Ефремова

Журналисты сообщили о странной связи Бориса Ельцина-младшего и внучки легендарного актера Олега Ефремова Ольги. Отпрысков знаменитых семей подозревают в романе, хотя 29-летняя актриса вроде как замужем за итальянским бизнесменом.

Ольга пошла под венец с иностранцем Алессандро Сини в июле прошлого года. Свадьбу играли в городе Анцио. В мае у пары родился сын Арсений. С супругом актриса из знаменитой династии проживала в Италии и выглядела счастливой.

enter; width:100%;"> Публикация от Olga Efremova (@efra_morrison) Авг 21 2016 в 10:27 PDT

О беременности Ольга сообщила в Instagram, опубликовав фотографию, сделанную на берегу моря, на которой продемонстрировала округлившийся живот. Спустя всего четыре месяца после родов красотка вернула былую стройность. Ефремова регулярно делилась селфи с мужем и писала о любви и счастье.

Публикация от Olga Efremova (@efra_morrison) Янв 7 2017 в 11:29 PST

Однако недавно, в середине июня, Ольга объявила в Instagram: "Москва! Встречай!!!!!". Обрадованным столичным подружкам Ефремова сообщила, что вернулась "надолго". Как на ее отъезд из Италии отреагировал муж, история умалчивает.

Публикация от Olga Efremova (@efra_morrison) Июн 15 2017 в 10:26 PDT

Более того, в микроблоге Ольги буквально "прописался" 36-летний внук первого президента России Бориса Ельцина, его полный тезка Борис Ельцин-младший. Молодые люди много времени проводят вместе, ходят в театр и в кино. И еще они регулярно публикуют совместные фото. Некоторые весьма интимные.

Публикация от Boris Yeltsin (@yeltsinboris) Июн 19 2017 в 7:37 PDT

На основании этих снимков журналисты сделали вывод, что Ольга, прилетевшая в Москву с ребенком от итальянца, и Борис закрутили роман. Более того, Ефремова под сообщениями Ельцина-младшего регулярно ставит смайлы с поцелуями и сердцами.

Публикация от Olga Efremova (@efra_morrison) Июн 18 2017 в 4:41 PDT

Напомним, Ольга Ефремова окончила театральное училище имени Щукина. Она служит в Театре имени Вахтангова, играла в сериале "Кадетство", фильмах "Рельсы счастья", "Стиляги", "Люба, дети и завод".