Пермякова из "Интернов" раскрыла роман с известным актером

Светлана Пермякова стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Актриса откровенно рассказала о личной жизни.

Светлана Пермякова не тала скрывать, что у нее не складывались отношения с мужчинами. В 21 год и в 23 года она сделала аборт, на ее счету неудачный брак с мужчиной, который оказался шизофреником, наркоманом, ВИЧ-положительным, да еще и альфонсом.

Лишь с со своим директором Максимом Скрябиным, который моложе ее более чем на десять лет, Светлана была счастлива, от него она родила в 2012 году дочь Варвару. Причем артистка не стала скрывать, что они воспользовались ЭКО. У них все получилось с первого раза. Однако они перестали быть любовниками с тех пор, как родилась дочь. Интересно, что спят они в одной кровати. "Обидно, конечно, но насильно мил не будешь", – объяснила сложившуюся столь необычным образом ситуацию Пермякова.

С Максимом актриса находится в прекрасных отношениях, и он даже появился в студии. "Я все: я друг, я папа нашей дочки. Я компаньон", – заявил Скрябин, отметив, что Премякова для него любимая женщина. Он занимается ее одеждой, возит в путешествия, помогает деньгами. Тем не менее, Пермякова старается доминировать. "В Свете живет мужичок", – объяснил Максим.

enter; width:100%;"> Публикация от Svetlana Permyakova (@s_permyakova) Ноя 18 2016 в 10:48 PST

А вот для секса у Пермяковой есть другой мужчина. Правда, отношения постепенно сходят на нет. Они были вместе три года. Личности мужчины актриса предпочла не раскрывать.

Зато Пермякова с легкостью рассказала о том, что у нее был роман с известным актером Александром Скавышем. По признанию артиста, Пермякова была единственной любовью его жизни, но он был женат и "смалодушничал". Сама Светлана не стала скрывать, что в ней до сих пор есть обида из-за того, что он не сделал выбор в ее пользу.

Пермякова призналась, что она хотела от него ребенка. Будучи в статусе любовницы, она ввела его в семью, познакомила в родителями, и те ждали, когда Александр решит поставить точку в отношениях. Все были уверены, что это лишь вопрос времени, и Светлана будет с ним. Однако его жена забеременела, и постепенно их отношения сошли на нет. К тому же Светлана Пермякова сменила место жительства.