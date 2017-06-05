Наталья Рудова напугала снимком в бикини

Снимки в бикини довольно часто появляются в Instagram Натальи Рудовой. И если раньше актриса радовала мужчин соблазнительными позами и чувственным выражением лица, то сейчас нарочно показала не самые красивые фотографии, напугав мужчин.

Публикацию странных изображений Наталья объяснила тем, что устала от образцово-показательных, тщательно обработанных в фотошопе, приукрашенных снимков других людей. Некоторые любители показухи из кожи вон лезут, чтобы казаться лучше и круче, чем они есть на самом деле.

Рудова решила дать бой такой фальши. Актриса обнародовала ретро-кадры 2001 года. На них совсем еще юная Наталья шутливо позирует на пляже, сутулится, изображает культуриста и корчит рожицы.

"Не, на самом деле у меня есть мои красивые фотографии того времени, – заверила своих подписчиков светловолосая красотка. – Но это же не интересно, я просто всегда обладала прекрасным чувством юмора, так что могу вас периодически веселить 😂😂😂🤗💪. Честно говоря этих "идеальных" людей в инста сейчас так много что уже подташнивает от них, не правда ли?"

Публикация от rudovanata (@rudovanata) Июн 4 2017 в 12:40 PDT

Актриса уверена, что во время той фотосессии она сумела выделиться из толпы. "Женщина на пляже должна быть звездой! Ну я и была... 😬😂😂😂 #звязда #Анапа2001 #Богиня #ЯВСЕГДАБЫЛАКРАСОТКОЙ", – веселится Рудова.



Публикация от rudovanata (@rudovanata) Июн 4 2017 в 12:27 PDT

Не все поклонники артистки разделили ее веселье и принялись ее критиковать. "Чифурда сутулая😂😂 без обид ✋🏻", "А ты добавляй добавляй да побольше таких фото и сразу увидишь что тебя перестали комментировать", "Ну блин, спасибо, вздрогнул от страха и отписался", "и мило, и пугающе", "какой "приветливый" взгляд исподлобья", – не оценили юмора Рудовой комментаторы.

Другие пользователи Сети поддержали Наталью в ее войне с фальшью. "Слишком много идеальных. Все стали красивые, кругом однообразие. Да и вообще инста стала надоедать уже...", "Не только от идеальных фоток подташнивает, но и от фоток в купальниках, белье, без белья...", "да, словно все на одном заводе сделаны", "Фууу, ненавижу идеальных людей, строящих из себя святош", – присоединились к звезде ее подписчики.

Публикация от rudovanata (@rudovanata) Май 21 2017 в 1:30 PDT

Преданные фанаты Натальи признали, что даже в таком странном, но естественном виде она привлекательна. "Ахахахаха классная )))", "Настоящая 😊😊😊👌", "Наталья вы чудо", "Вы очень позитивный и веселый человек", "Конкурс бодибилдинга😀😀😇", "Г-грациозность", "Смешнулька такая)А развитое чувство юмора является признаком интеллекта", "Натали, ты баба бомба🔥🔥🔥", – восторгаются комментаторы.