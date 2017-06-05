Наталья Рудова напугала снимком в бикини
Публикацию странных изображений Наталья объяснила тем, что устала от образцово-показательных, тщательно обработанных в фотошопе, приукрашенных снимков других людей. Некоторые любители показухи из кожи вон лезут, чтобы казаться лучше и круче, чем они есть на самом деле.
Рудова решила дать бой такой фальши. Актриса обнародовала ретро-кадры 2001 года. На них совсем еще юная Наталья шутливо позирует на пляже, сутулится, изображает культуриста и корчит рожицы.
"Не, на самом деле у меня есть мои красивые фотографии того времени, – заверила своих подписчиков светловолосая красотка. – Но это же не интересно, я просто всегда обладала прекрасным чувством юмора, так что могу вас периодически веселить 😂😂😂🤗💪. Честно говоря этих "идеальных" людей в инста сейчас так много что уже подташнивает от них, не правда ли?"
Актриса уверена, что во время той фотосессии она сумела выделиться из толпы. "Женщина на пляже должна быть звездой! Ну я и была... 😬😂😂😂 #звязда #Анапа2001 #Богиня #ЯВСЕГДАБЫЛАКРАСОТКОЙ", – веселится Рудова.
Не все поклонники артистки разделили ее веселье и принялись ее критиковать. "Чифурда сутулая😂😂 без обид ✋🏻", "А ты добавляй добавляй да побольше таких фото и сразу увидишь что тебя перестали комментировать", "Ну блин, спасибо, вздрогнул от страха и отписался", "и мило, и пугающе", "какой "приветливый" взгляд исподлобья", – не оценили юмора Рудовой комментаторы.
Другие пользователи Сети поддержали Наталью в ее войне с фальшью. "Слишком много идеальных. Все стали красивые, кругом однообразие. Да и вообще инста стала надоедать уже...", "Не только от идеальных фоток подташнивает, но и от фоток в купальниках, белье, без белья...", "да, словно все на одном заводе сделаны", "Фууу, ненавижу идеальных людей, строящих из себя святош", – присоединились к звезде ее подписчики.
Преданные фанаты Натальи признали, что даже в таком странном, но естественном виде она привлекательна. "Ахахахаха классная )))", "Настоящая 😊😊😊👌", "Наталья вы чудо", "Вы очень позитивный и веселый человек", "Конкурс бодибилдинга😀😀😇", "Г-грациозность", "Смешнулька такая)А развитое чувство юмора является признаком интеллекта", "Натали, ты баба бомба🔥🔥🔥", – восторгаются комментаторы.
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