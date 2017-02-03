Меньшовой поставили вопрос ребром

Ведущая шоу "Наедине со всеми" Юлия Меньшова пожаловалась, что поклонники буквально измучили ее. Они поставили телезвезде вопрос ребром, мол, почему она во время интервью все время нервно теребит сережку в ухе.

Подписчики Юлии в Instagram поразили ее своей неделикатностью. Пользователи Сети буквально поставили телеведущую в тупик, своим любопытством превзойдя даже пронырливых светских хроникеров.

Не мудрствуя лукаво, Меньшова дала наглецам простой ответ. "Почему я во время разговора в студии тереблю сережку на левом ухе? – настойчиво спрашиваете вы меня в комментариях 👀😀 Вопрос неожиданный, но поставленный ребром 👆🏻Да кто ж меня знает?... Хочется теребить и тереблю – вот мой ответ на вопрос 😂#шаловливыеручонки#моеухо👂🏻# моируки👐🏻моясережка #всятакаявнезапнаяиугловатая😀", – отшутилась от назойливых расспросов дочь Веры Алентовой и Владимира Меньшова.

Фото опубликовано Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Фев 3 2017 в 6:08 PST

К слову, на днях преданные фанаты шоу "Первого канала" "Наедине со всеми" были сильно опечалены и напуганы, когда в привычное время не увидели на экране Меньшову. Оказалось, что телебоссы передвинули ее передачу из прайм-тайма на полдень. Чтобы избежать кривотолков и успокоить взбудораженных поклонников, Юлия разъяснила ситуацию в своем Instagram.

"Выношу в отдельный пост информацию. Программа НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ жива-здорова, но изменила время своего выхода. Теперь ее можно смотреть с понедельника по пятницу (еще один день даже добавился!👆🏻) в 12.15 утра на 1 канале!!!!!!" – сообщила телеведущая.

Сегодня - так! #красотастрашнаясила Фото опубликовано Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Ноя 8 2016 в 2:21 PST

Как-либо повлиять на решение высшего руководства Меньшова не в состоянии. "Изменить время выхода, вернуть прежнее время, а также совершить любые другие манипуляции с этой программой, связанные с вашим удобством, я, к сожалению, не могу. Программа является собственностью 1 канала, – напомнила подписчикам Юлия, – и он имеет полное право распоряжаться своей собственностью так, как ему кажется стратегически верным в любой момент времени".

День сегодняшний ещё не подошёл к концу ... #трудовыебудни# Фото опубликовано Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Ноя 9 2016 в 10:15 PST

Позаботилась телеведущая и о тех, кто не может быть у телевизора в 12.15. "Зато программу можно смотреть на сайте 1 канала в наиболее удобное лично для вас время! Имейте это в виду! Всех обнимаю. Всем хорошего дня!😘 #объявление #вниманиевнимание #ничегострашного #ненервничайте😀", – резюмировала Меньшова.