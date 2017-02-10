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Заболевшая русская модель устроила переполох в Нью-Йорке

Фото: Пресс-служба
Подруга 90-летнего владельца Playboy решилась на отчаянный шаг. Ей едва хватило сил, чтобы завершить показ.
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Супермодель Кира Дихтяр работает со многими глянцевыми изданиями по всему миру и является рекламным лицом крупнейших зарубежных и российских брендов модной одежды. Она открыла престижную New York Fashion Week. Причем была единственной русской моделью на подиуме в этот вечер. Как рассказала Кира Dni.Ru, сейчас дизайнеры все чаще выбирают для показов этнический типаж, это новый тренд. Поэтому на подиум нью-йоркской недели моды вышли представительницы Судана, Эфиопии, Бразилии, Доминиканской Республики, Китая. Мероприятие собрало весь бомонд Большого Яблока, а New York Post сделал о показе специальный репортаж.

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Но мало кто знал, каких усилий стоил этот выход Кире! Накануне у нее поднялась температура до 39 градусов, жар сопровождался ломотой в теле. Но не выйти на подиум она просто не могла, ведь дизайнер Iyala Anne очень хотела, чтобы Дихтяр представила коллекцию "Дочери Артемиды". И шоу было во многом поставлено под нее. 

Фото опубликовано Kira Dikhtyar (@kiradikhtyar)

В результате Кира решилась на отчаянный шаг – всю ночь перед дефиле лечилась, принимая и лекарства, и народные средства. А когда показ блестяще завершился, едва нашла в себе силы, чтобы уйти за кулисы. Зал ей рукоплескал.

Как писали ранее Dni.Ru, Кира нравится основателю журнала Playboy Хью Хефнеру, который даже пригласил русскую красавицу в свое знаменитое поместье Playboy Mansion, расположенное в Лос-Анджелесе, между Беверли-Хиллз и Вествудом. "Мы сошлись из-за общности интересов – в живописи, литературе. И Хью сделал мне подарок – вручил раритетный журнал с Мэрилин Монро на обложке и написал: "На память самой красивой брюнетке, которую я видел в своей жизни", – рассказа Кира.

Автор: Феликс Грозданов10 февраля 2017, 14:05

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