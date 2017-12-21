Разочарованная Вера Сотникова поделилась несчастьем

Актриса Вера Сотникова рассказала о преступлении. Злоумышленники ограбили квартиру знаменитости.

Об этом пострадавшая рассказала в своем аккаунте в Instagram. Она выложила две фотографии в шубах, и попросила грабителей вернуть одежду – начинается холодный сезон. "Обещают морозы...тот, кто стащил у меня эту шубу-верните обратно! Я прощу! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Примечание редакции)", – взывает к злоумышленникам Сотникова.

В комментариях она рассказала поклонникам, что инцидент произошел довольно давно. В квартире актрисы еще не была подключена сигнализация, чем и воспользовались злоумышленники. Потерпевшая написала заявление в полицию, но сотрудники МВД ничем не смогли помочь звезде.

Публикация от Вера Сотникова (@sotnikova4141) Дек 21, 2017 at 3:16 PST

В итоге, актриса решила провести собственное расследование. Она выложила фотографию похищенной шубы и сопроводила кадр эмоциональным комментарием: "Я в ней снималась в фильме ,,Любительница частного сыска Даша Васильева." Девочки! Если кто увидит на улице...это ,,нереальная бирюзовая длинная, широкая( солнце-клеш) шуба. Очень приметная! Пишите! Проведем собственное расследование!".

Публикация от Вера Сотникова (@sotnikova4141) Дек 21, 2017 at 3:40 PST

Ранее Dni.Ruписали о трагедии, произошедшей в семье Веры Сотниковой. В начале ноября стало известно, что Маргарита Сотникова находится в реанимации в одной из больниц Волгограда. Долгое время женщина находилась в тяжелом состоянии, а за несколько дней до своего дня рождения скончалась.

Примечательно, что актриса поделилась скорбной новостью опять-таки через свой Instagram: "Сегодня бы исполнилось 89 лет моей маме! До дня своего рождения она не дожила четыре дня". "Очень больно... знаю одно– моя жизнь уже больше никогда не будет прежней" , – добавила актриса.