В семье Веры Сотниковой произошла трагедия

Актриса и телеведущая Вера Сотникова поделилась со своими поклонниками трагическим известием – за несколько дней до собственного дня рождения ушла из жизни ее мать. Маргарите Сотниковой было 88 лет.

В начале ноября стало известно, что Маргарита Сотникова находится в реанимации в одной из больниц Волгограда. Долгое время женщина находилась в тяжелом состоянии, а за несколько дней до своего дня рождения скончалась.

"Сегодня бы исполнилось 89 лет моей маме! До дня своего рождения она не дожила четыре дня", – на своей странице в Instagram написала Вера Сотникова. "Очень больно... знаю одно– моя жизнь уже больше никогда не будет прежней (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – добавила актриса.

Публикация от Вера Сотникова (@sotnikova4141) Ноя 24 2017 в 10:45 PST

Подписчики телеведущей поспешили поддержать ведущую. "Соболезную. .....Мама это целая Вселенная....Крепитесь, Вера", "Господи. Вера, все-таки она ушла. Вам – мужества, а маме царствие небесное", "Даа,без мамы жизнь другая,и мы другие...", "Даже фото излучаоет свет теплоты ее души... Светлая память Маргарите Петровне и низкий ей земной поклон!", – писали комментаторы.

Напомним, о болезни Маргариты Сотниковой широкой общественности стало известно из программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой. Рассказывая об этом, Вера Сотникова не могла сдержать слез.

В 2015 году мать Веры Сотниковой приняла участие в съемках "Пусть говорят". Передача была посвящена ее дочери. Женщина рассказала о своих отношениях с внуками и правнуками. Видеться с ними матери Веры Сотниковой удавалось не так часто, как хотелось бы, однако родственники все равно поддерживали контакт.