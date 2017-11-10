Артист Карцев: Я лежал с Задорновым в одной больнице

Роман Карцев высказался о смерти Михаила Задорнова. По признанию юмориста, он знал о тяжелом недуге сатирика, ведь они лежали в одной больнице.

Едва в СМИ появилась информация о смерти Михаила Задорнова, журналисты принялись обзванивать всех его коллег, чтобы получить комментарии. Так, Роман Карцев поделился неожиданной информацией. Он объявил, что прекрасно знал о заболевании сатирика, потому что находился с ним в одном медицинском учреждении. "Я знал об этом, я с ним лежал вместе в одной больнице в Москве, я знал, что он очень болен", – цитирует артиста РБК.

Юморист Евгений Петросян признался, что в "жутком горе" от известия. "Михаил Николаевич Задорнов – уникальнейшее явление в жанре юмористики. Кроме того, что это был один из самых остроумных людей в жанре, я считаю, что он был философом в юморе, помогавшим людям практически ориентироваться в жизни. Его юмор помогал нам понять, в чем смысл текущего момента в той или иной области нашей жизни", – рассказал Петросян.

Юморист высказал мысль, что Задорнов добивался со своими зрителями взаимопонимания, которое "переходило в душевное какое-то взаимодействие". "Как художник он не умер, он будет оставаться еще долгие десятилетия полезным людям, поэтому он будет жить", – заявил Петросян.

Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn) Апр 28 2017 в 9:23 PDT

Клара Новикова была знакома с Задорновым со студенческой скамьи. "Вы знаете, я до сих пор не верю. Мы знали, что у него была болезнь. Но он был таким спортивным. Садился на шпагат, плавал в холодной воде, бегал по этому берегу в Юрмале. Как болезнь могла поселиться в таком человеке? Как можно было поразить эту голову? Это очень грустно. Ушла часть моей жизни", – печально сообщила Новикова РЕН ТВ.

Не остался в стороне и художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт. "Когда уходят индивидуальности, это всегда потеря. Миша был человеком совершенно отдельным – ярким и особенно самобытным", – цитирует его RT.