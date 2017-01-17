Популярная исполнительница оправдалась перед поклонниками
Российская актриса о соседстве с Путиным
Ирина Чеснокова получила известность, снявшись в юмористической передаче "Однажды в России". Именно она – та самая симпатичная "черненькая" среди прочих участниц программы. А недавно Ирина сменила амплуа. Она сыграла в сериале "Гражданский брак" подругу главной героини. Кроме этого Чеснокова является телеведущей.
Однако особую популярность (среди родных и близких) Ирина приобрела, когда оказалась сидящей рядом с Владимиром Путиным. "Первый раз – на встрече по поводу открытия дома КВН, второй раз – непосредственно на самом открытии, меня сажали, "как левую руку" президента страны. В этот момент родителям оборвали телефон", – рассказала Чеснокова.
Ирина призналась, что чувствовала себя очень волнительно, находясь по соседству с главой государства. "Но обычно Путин приходит за секунду до начала мероприятия, особенно не пообщаешься. Во время концерта я сказала, что у него отличные ботинки, он улыбнулся и поблагодарил за комплимент. В какой-то момент Владимир Владимирович спросил меня, почему все смеются, не понял сразу суть шутки. Я, конечно, объяснила. Он крутой, правда. Энергетика сумасшедшая, сидишь и не понимаешь, можно ли шевелиться", – цитирует популярную актрису "Собеседник".
Чеснокова понятия не имеет, почему именно ее посадили рядом с Путиным. "Но зато теперь знаю, что у меня кристально чистая биография, в нескольких поколениях. Наверняка же все проверили, правда?" – не обошлась без шутки комедийная актриса.
Отметим, что на своей официальной страничке в социальной сети Ирина разместила фотографию с того знаменательного мероприятия. Однако сделала это в честь дня рождения президента. Многочисленные подписчики с восторгом отнеслись к такому соседству.
"Вообще классная пара", "как хорошо👏🏻", "Ааааа! Иррра, я ору 😂🙈😂", – так звучали некоторые комментарии поклонников Ирины Чесноковой.
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