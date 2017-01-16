Шутники КВН поссорили Москву и Баку

Официальный Баку направил в МИД России ноту с просьбой объяснить, почему на отборочный тур 28-го Международного фестиваля КВН в Сочи были приглашены команды из Нагорного Карабаха. Речь идет о командах "С хлебом и солью" и DeleYaman.

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