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Шутники КВН поссорили Москву и Баку
Эти команды с позиции Баку представляют "самопровозглашенный режим Нагорно-Карабахского региона" Азербайджана, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Хикмет Гаджиев. С критическим заявлением по этому поводу выступило и Министерство молодежи и спорта республики.
Его глава Азад Рагимов направил письмо на имя президента Международного союза КВН Александра Маслякова. С оргкомитетом фестиваля были проведены переговоры.
"Основное требование заключалось в том, что либо команды, представляющие Нагорно-Карабахский регион, участвуют в фестивале в качестве представителей Азербайджана и из города Ханкенди, либо отстраняются от турнира", – цитирует послание министерства "Интерфакс-Азербайджан". Из порядка 500 команд, зарегистрированных на отборочном этапе фестиваля КВН, две представляли Армению, еще одна – "Сборная Армении" — Москву.
Коллективы "С хлебом и солью" и DeleYaman дальше отборочного этапа не прошли. "С целью оправдания этой неудачи армянская сторона пытается представить двух-трехминутную "разминку" своих команд в отборочном этапе фестиваля в качестве их полноценного участия на турнире", – подчеркивает Минмолодежи и спорта.
Отметим, Нагорно-Карабахская Республика (НКР) – непризнанное государство в Закавказье, провозглашенное в 1991 году проживающими там этническими армянами. Азербайджан пытался вернуть регион под свой контроль, но потерпел неудачу.
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