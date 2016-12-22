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Звезда "Интернов" поразила кардинальной сменой имиджа
Светлана, сыгравшая взбалмошную медсестру Любу в сериале "Интерны", сделала модную короткую стрижку и окрасила волосы в натуральный блонд. Косая челка очень подошла артистке. Теперь, по мнению комментаторов, 44-летняя Пермякова выглядит лет на 15 моложе.
Походе, актриса и сама от себя в восторге. Публикуя в Instagram свой портрет в новом образе, Светлана уже готова была принимать комплименты.
На это намекает поэтическая подпись к фото: "Каждая женщина любит неправду И комплименты, и лесть. Если понравишься, – будет награда, Если прогневаешь, – месть. Игорь Северянин".
"Классно!!!!", "Оболдеть !!! Сногсшибательная красотка!!!))))", "Светлана, вы очень красивая!", "Не узнать вас, Светлана 😍 Какое невероятное и гармоничное преображение 👏🏻👏🏻👏🏻", "С разбегу и не узнаешь, красотка", "Умница. Талантище. Восхищаюсь вами", "Светочка,вы ослепительно красива,а глаза вообще космос", "Свет, Вам так идет такое платье 💋", "Пермякова ты просто божественна!", "Очень шикарная😻😻", "Что-то с личиком сделала, видно, нооооо тебе очень идет !!! Красотка!! Прям помолодела!!!!", – на все лады хвалят любимицу подписчики.
Однако и тут не обошлось без критики. "Не пойму, почему на программе "о самом главном" вас одевают в такие уродские платья. Может среди стилистов есть завистница?! 😜", "Вы здесь похожи на Ларису Долину", "Сама себя и играет. Бездарность", – злословят завистники.
К слову, несколько месяцев назад актриса сообщила, что жесткая диета нанесла удар по ее здоровью. "Зимой я похудела, прекрасно выглядела, но через какое-то время организм истощился, и я немножко поболела, – призналась артистка. – Поняла: нельзя жертвовать здоровьем ради красоты".
Теперь Пермякова на диетах не сидит. "Конечно, некоторые ограничения ставлю: я сладкоежка и стараюсь себя сдерживать. Но если, допустим, едем на дачу, почему бы не сделать шашлыки, если они в радость? Тем более что на свежем воздухе калории сразу же улетучиваются", – считает Светлана.
А еще недавно звезда заявила, что открыта для новых отношений. С бывшим возлюбленным и отцом ее дочки Варвары Пермякова сохранила дружеские отношения. Однако артистка мечтает о большой и чистой любви. Светлана надеется, что встретит мужчину постарше, с которым почувствует себя как за каменной стеной.
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