Киркорову грозит шесть лет тюрьмы за ложный донос

Поп-короля могут привлечь к ответственности по двум статьям. С заявлением обратился Дидье Маруани.

Лидер группы Space Дидье Маруани снова прилетел в Москву. На сей раз в следственном управлении ГУ МВД он давал показания. Знаменитый француз просит привлечь к уголовной ответственности российского поп-короля Филиппа Киркорова за ложный донос (ст. 306 УК РФ) и по ст. 146 "Нарушение авторских и смежных прав". Если французскому музыканту удастся добиться своего, то Киркорову грозит до шести лет лишения свободы.

Перед посещением следственных органов Маруани заявил: "Пойду до конца, верю в российское правосудие, согласен на мировое соглашение". Также музыкант рассказал, что претензии в нарушении авторских прав он предъявляет не только Киркорову, но и композитору, звукозаписывающей компании и дистрибьютору.

По словам французского артиста, он мог бы не приезжать в Следственное управление, доверив процедуру юристам. "Но меня попросили участвовать во всем этом деле, связанном с подачей уголовного иска, и я прилетел", – цитирует Маруани сайт Legal.Report.

Ранее в интервью РБК адвокат Маруани Игорь Трунов заявил, они готовы пересмотреть условия по распределению доходов от использования спорной песни "Жестокая любовь", если "авторские отчисления за Маруани начнутся прямо сейчас, а не через год". При этом Трунов заявил, что первый шаг должна сделать сторона Киркорова.

Напомним, что эксперты нашли в песне "Жестокая любовь" Филиппа Киркорова "частичное заимствование" из композиции Symphonic Space Dream французского исполнителя.